Karoline Lima explica cirurgia e troca de silicone: 'Peitos novos'

De Splash, no Rio

A influenciadora Karoline Lima, 27, compartilhou registros anteriores e posteriores a cirurgia que fez nos seios neste sábado (20).

O que aconteceu

Karoline foi submetida a uma mamoplastia, cirurgia que tira o excesso de pele, e a troca da prótese de um silicone. "Em teoria, a prótese nova é basicamente do mesmo tamanho da velha, mas como eu coloquei agora por baixo do músculo e tirei a pele que tava sobrando, a impressão é que ficou menor mesmo, mas tão lindos"

A influenciadora diz que sonhava com essa cirurgia desde que estava grávida da filha, Cecília — que nasceu em março de 2023. "Meu silicone cedeu muito e meu peito aumentou horrores, daí depois de parar de amamentar secou e ficou com pele extra. Sem contar com a dor nas costas absurda."

"Tchau, galera, volto já com peitos novos", disse ela em vídeo pré-operatório. Em outro vídeo, gravado após a cirurgia, mostra ela voltando para o quarto exigindo um "biquininho infantil" para estreitar os peitos.

Em um clique, ela aparece chorando. Segundo a influenciadora, um choro "real e de felicidade". "Só quem tem algo que quer muito operar que sabe do que tô falando"

Karoline também afirmou que o pós-cirúrgico não é simples. "É bem chatinho e precisa seguir a risca. Eu não fiz antes porque tinha compromissos e não poderia ficar 100% imóvel por algum tempo. Pelo menos um mês sem pegar peso ou fazer muito esforço."