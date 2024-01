Juninho revela voto e opina sobre sister no BBB: 'Se bater no Paredão, sai'

Juninho entregou sua opção de voto para o quinto Paredão do BBB 24 (Globo). O brother conversou sobre a formação da próxima berlinda após a festa deste sábado (20).

O que aconteceu

Juninho especulou sobre o jogo com MC Bin Laden, Vinicius e Fernanda no Quarto Gnomo. Ele disse que, caso seja o próximo Líder, vai indicar Giovanna ao Paredão.

Para o brother, Giovanna não é forte no jogo. "Eu quero testar a fé dela legal. A Giovanna não é forte, ela só está dando sorte com quem ela vai no Paredão", disse o motoboy ao ser questionado por Fernanda.

Mais tarde, Vinicius analisou os participantes que mais "vacilaram" no BBB 24 e criticou Alane. "Nunca vi alguém numa festa perder estaleca, tanto assim", pontuou.

Juninho concordou com o brother e alertou. "Eu tenho certeza que Alane, se bater no Paredão, sai. Na hora de bater no Paredão, ela sai. Ela vacila o tempo todo."

