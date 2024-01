Gil do Vigor declara apoio a Pitel e Fernanda no BBB 24: 'Me conquistaram'

Gil do Vigor, ex-BBB 21, declarou apoio a Giovanna Pitel e Fernanda entre os participantes do BBB 24.

O que aconteceu

Gil foi às redes sociais e contou gostar muito de Giovanna Pitel e Fernanda no BBB 24. Ele falou sobre a participação das duas e destacou algumas qualidades.

Para o economista, a dupla está no programa para jogar. Eu sou muito 'Pitanda'! Eu gosto de vários lá dentro, quero ser amigo de várias [pessoas], mas desde a chamada elas me conquistaram. Elas foram lá para jogar, falam merdas mesmo e estão vivendo intensamente', escreveu.

O ex-BBB lamentou o pouco espaço dado para as sisters. "Uma pena que não dão a chance de conhecer elas e ainda cobram como se elas fossem obrigadas a terem uma câmera e saberem tudo que está rolando."

Gil ainda alertou seus seguidores sobre as diferenças entre ser participante e espectador. "Nós vemos tudo, elas não", completou.

O apoio do ex-BBB vem no dia em que Pitel disputa o quarto Paredão do programa. Ela está na berlinda ao lado de Nizam e Raquele.

