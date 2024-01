Conheça os 10 maiores arranha-céus do mundo; e os 3 mais altos do Brasil

Eles causam vertigem em algumas pessoas e encantam outras.

Mas é inegável que os grandes arranha-céus costumam chamar a atenção e despertar a curiosidade de todos, por isso são pontos turísticos em muitos lugares do mundo.

A seguir, mostramos os dez prédios mais altos do planeta atualmente. Como bônus, também apresentamos os três maiores do Brasil, que mesmo empilhados não alcançam o topo da lista mundial.

1º: Burj Khalifa (Dubai, nos Emirados Árabes Unidos)

The Lounge, a plataforma para observar Dubai do alto do Burj Khalifa Imagem: Max Bovkun/Unsplash

Altura: 828 metros

Não é de espantar que o maior prédio do mundo esteja na maximalista Dubai, famosa por suas megaconstruções.

Com 163 andares, além de um subsolo, o Burj Khalifa levou seis anos para ficar pronto (2004-2010) e hoje abriga apartamentos, escritórios e quartos de hotel. Também tem restaurante e uma plataforma de observação, que obviamente está entre as mais altas do mundo.

2º: Merdeka 118 (Kuala Lumpur, na Malásia)

Merdeka 118 Imagem: Divulgação

Altura: 678,9 metros

Finalizado em 2023, o segundo maior prédio do mundo tem 118 andares, cinco subsolos e deve abrir as portas este ano, abrigando em boa parte a empresa de gerenciamento de investimentos Permodalan Nasional Berhad.

Seu nome significa "independência" em malaio e veio do estádio de futebol que fica no mesmo terreno e foi local da declaração de independência do país, em 1957.

3º: Shanghai Tower (Xanghai, na China)

Shanghai Tower Imagem: Divulgação

Altura: 632 metros

Também conhecido como o arranha-céu mais alto da China, a Shanghai Tower tem 128 andares, cinco subsolos e é dividida em nove áreas internas, cada uma com seu próprio átrio, jardim e cafés.

Seu formato único teria o objetivo de diminuir a resistência do ar contra a estrutura, segundo a revista Architectural Digest.

4º: Makkah Royal Clock Tower (Meca, na Arábia Saudita)

Makkah Royal Clock Tower, em Meca Imagem: Unsplash/seefromthesky

Altura: 601 metros

Também chamado de Abraj Al-Bait Clock Tower, este ousado complexo de 120 andares e três subsolos abriga sete hotéis que atendem aos milhões de peregrinos que visitam Meca todos os anos. Não à toa, sua localização é estratégica: a Grande Mesquita, local mais sagrado para o Islã, está localizada a menos de 400 metros da torre.

O relógio em seu topo é o maior do mundo e possui quatro faces em cada uma das laterais do prédio —cada uma com quase 43 metros de diâmetro.

5º: Ping An Finance Center (Shenzhen, na China)

Ping An Finance Center, em Shenzhen Imagem: Divulgação/KPF

Altura: 599,1 metros

Planejado para ser uma âncora no distrito financeiro da metrópole, o prédio de 115 andares e cinco subsolos está localizado no meio de um enorme átrio e serve de sede para a empresa de seguros Ping An.

6º: Lotte World Tower (Seul, na Coreia do Sul)

Lotte World Tower Imagem: Lotte Group

Altura: 554,5 metros

Este ambicioso prédio possui 123 andares e seis subsolos de escritórios, apartamentos, um hotel, lojas, casa de shows e uma plataforma de observação.

7º: One World Trade Center (Nova York, nos EUA)

O novo One World Trade Center substituiu as torres gêmeas na ilha de Manhattan, em Nova York Imagem: GETTY IMAGES

Altura: 541,3 metros

O maior prédio dos EUA foi finalizado em 2014 para substituir as Torres Gêmeas do World Trade Center, derrubadas no mesmo local nos atentados terroristas 11 de setembro de 2001.

Além de abrigar escritórios e uma plataforma de observação em seus 94 andares e cinco subsolos, ele serve como um memorial às vítimas.

8º: Guangzhou CTF Finance Centre (Guangzhou, na China)

Guangzhou CTF Finance Centre (ao centro), em Ghangzhou, na China Imagem: stockinasia/Getty Images

Altura: 530 metros

De silhueta robusta e geométrica, este imponente arranha-céu de 111 andares e cinco subsolos é sustentado por um pódio de oito andares e abriga escritórios, quartos de hotel e lojas, com detalhes em seu projeto — como os azulejos vitrificados — que fazem referência à tradições do artesanato local.

9º: Tianjin CTF Finance Centre (Tianjin, na China)

Tianjin CTF Finance Centre em Tianjin, na China Imagem: ximushushu/Getty Images

Altura: 530 metros

Do mesmo tamanho de seu "irmão" em Guangzhou, este centro financeiro de Tianjin perde apenas em número de pavimentos: são 97 andares, além de quatro subsolos, para seus escritórios, apartamentos, lojas e hotéis.

Com paredes de vidro curvo, ele reduz a exposição da fachada e interiores ao vento, sol e à umidade, segundo a AD.

10º: China Zun Tower (Pequim, na China)

China Zun Tower, em Pequim, na China Imagem: Wirestock/Getty Images

Altura: 527,7 metros

O maior prédio de Pequim conta com 109 andares e oito subsolos de escritórios, em sua maioria. Seu nome, "Zun", se refere a um antigo vasilhame chinês para vinhos — que lembram o formato da construção.

Os mais altos do Brasil

Os três maiores prédios do Brasil estão todos localizados em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Para efeito de comparação, a nossa torre mais perto do céu tem 290 metros. Ou seja, 237 metros a menos que o décimo arranha-céu mais alto do mundo e 538 metros a menos que o mais alto do planeta.

1º: One Tower

O One Tower, em Balneário Camboriú (SC), tem 290 metros de altura e 84 pavimentos Imagem: Divulgação/FG Empreendimentos

Altura: 290 metros

Entregue em dezembro de 2022, o One Tower não é só o maior edifício já construído no Brasil, também é o segundo mais alto da América do Sul.

Com 84 pavimentos, ele é equivalente a quase três campos de futebol enfileirados, um sobre o outro.

2º: Yachthouse by Pininfarina

Yachthouse Residence Club assinado pela grife de design italiana Pininfarina Imagem: Reprodução / Instagram / @guilhermespengler

Altura: 280,3 metros metros

Com duas torres de 81 andares, o complexo tem entre proprietários de suas unidades Neymar e Luan Santana. Ocupa uma área nobre da marina de Camboriú.

3º: Boreal Tower

Boreal Tower deve ficar pronta em 2025 Imagem: Divulgação/FG Empreendimentos

Altura: 241 metros

Com previsão de entrega para 2025, a torre de apartamentos entre 184 a 376 m² tem entre seus imóveis mais baratos um de R$ 8 milhões, atualmente.