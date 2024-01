Eliezer zoa com piadas por novo visual: 'Vihh comprou na planta e reformou'

Eliezer, 33, se tornou um dos assuntos das redes sociais neste final de semana ao virar algo de brincadeiras após divulgar uma transformação de visual.

O que ele disse

O ex-participante do BBB 23 (Globo) mostrou um vídeo em que apenas o corte de cabelo e barba o deixou com um novo visual. Porém, a imagem do novo rosto gerou brincadeiras e até passou a ser comparado ao cantor Luan Santana.

Ele, então, entrou na brincadeira e divulgou fotos para brincar que seu rosto passou por mais reforma do que a casa em que ele e Viih Tube compraram.

Novo visual fez Eliezer ser comparado até ao cantor Luan Santana Imagem: Divulgação

Viih Tube sempre visionária, me comprou na planta e mandou reformar. No final, eu tô mais reformado do que a nossa casa nova que está em obras há quase 1 ano.

Eliezer

Nos stories do Instagram, o influenciador digital ainda compartilhou o meme em que é comparado a Luan Santana. "Quem foi?", escreveu ele.

A transformação visual de Eliezer deixou Viih Tube em completo choque. "Gente! Não é ele. Estou com medo de trair meu marido", disse ela.