Drogas, indicação ao Oscar: o que aconteceu com as 'Meninas Malvadas'?

"Meninas Malvadas" (2004) foi lançado há 20 anos, mas ainda é um ícone, pois os personagens marcaram a infância e a adolescência de muita gente. Uma nova versão do filme, chamado "Meninas Malvadas - O Musical" (2024), já está em cartaz nos cinemas.

Veja um antes e depois com os protagonistas do filme original.

Cady Heron (Lindsay Lohan)

Atriz Lindsay Lohan fez parte do elenco de "Meninas Malvadas", interpretando Cady Heron Imagem: Reprodução

A atriz Lindsay Lohan interpreta Cady Heron, a novata que acaba de chegar nos Estados Unidos após passar a infância na África e percebe que o ambiente escolar pode ser mais selvagem que a savana. Na época, a atriz tinha 18 anos.

Lindsay fez vários filmes após "Meninas Malvadas", como "Herbie - Meu Fusca Turbinado" (2005) e "Sorte no Amor" (2006). Por volta de 2007, teve problemas com dependência química, o que a levou a frequentar clínicas de reabilitação até conseguir concluir o tratamento.

Na nova versão do filme, Lindsay faz uma participação como moderadora de um campeonato de matemática.

Regina George (Rachel McAdams)

Regina George, interpretada por Rachel McAdams, em "Meninas Malvadas" Imagem: Divulgação e Shutterstock

Mesmo não sendo a protagonista, Regina George, interpretada por Rachel McAdams, é uma das personagens mais lembradas do filme justamente por ser a vilã. Ela é a "abelha rainha" do colégio, e desperta o amor e ódio de Cady.

"Meninas Malvadas" foi um dos primeiros filmes de Rachel McAdams, que na época tinha 24 anos. Ela ainda fez "Penetras Bons de Bico" (2005), "Diário de uma paixão" (2004) —neste filme contracenou com o ator Ryan Gosling, com quem namorou por dois anos.

Após uma pausa na carreira em 2005, ela voltou a atuar em 2008 com o filme "Married Life". Após isso, fez ainda "Sherlock Holmes" (2009), "Questão do Tempo" (2013), o vencedor do Oscar "Spotilight: Segredos Revelados" (2015) e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022).

Karen Smith (Amanda Seyfried)

Karen Smith (esq.) interpretada pela atriz Amanda Seyfrid no filme "Meninas Malvadas"; à direita, a atriz na entrada do MetGala Imagem: Reprodução e Mike Coppola/Getty Images

Karen Smith, interpretada por Amanda Seyfried, era a seguidora menos inteligente de Regina George. Na época, ela tinha 19 anos e, como Lindsay Lohan, já tinha um histórico como atriz mirim.

Amanda participou de várias séries nos EUA, como "Veronica Mars", "House", "Law & Order: Special Victims Unit" e "CSI: Investigação da cena do crime". Em 2008, retornou ao cinema ao lado de Meryl Streep em "Mamma Mia!"

Desde então, estrelou filmes como "Garota Infernal" (2009), "Querido John" (2010), e "O Preço do Amanhã" (2011). Em 2012, interpretou Cosette na adaptação cinematográfica do musical Les Misérables, indicada ao Oscar de Melhor Filme. Em 2020, interpretou a atriz Marion Davies em "Mank" (2020), papel pelo qual foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Gretchen Wieners (Lacey Chabert)

Atriz Lacey Chabert interpretou Gretchen Wieners em "Meninas Malvadas" Imagem: Reprodução e MovieGuide/Wikicommons

Lacey Chabert interpretou Gretchen Wieners, a seguidora ciumenta de Regina George responsável por criar a frase "isso é tão barro!" Nos últimos 18 anos, seus principais trabalhos foram como dubladora —ela é a voz original de Eliza Thornberry na animação "Os Thornberrys"— e em filmes para a televisão.

Lacey aparece em mais de 20 filmes da Hallmark, emissora dos Estados Unidos famosa pelos filmes de romance.

Lizzy Kaplan

Atriz Lizzy Caplan interpretou Janis Ian em "Meninas Malvadas" Imagem: Divulgação/IMDb o e Mike Blake/Reuters

Lizzy Caplan vive Janes Ian, a primeira amiga da recém-chegada na escola Cady Heron. É ela quem convence a personagem de Lindsay Lohan a se infiltrar no grupo de Regina George para destruí-las.

Lizzy tem uma carreira com diversos filmes, como "Cloverfield - Monstro" (2008) e "A Ressaca" (2010). Entre as séries de TV se destaca por participação em "True Blood", "Freeks and Geeks" e "Smalville".

Ela é casada com o ator britânico Tom Riley.

Aaron Samuels (Jonathan Bennett)

Jonathan Bennett era Aaron Samuels em "Meninas Malvadas" (2004) Imagem: Reprodução e Reprodução/Instagram

Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett, é o galã de "Meninas Malvadas". Ele é o namorado de Regina George por quem Cady Heron se apaixona.

Depois de fazer o filme, o ator apareceu em filmes como "Doze é Demais 2" (2005) e "Ligeiramente Solteira" (2011). Ele também faz aparições em séries como "Veronica Mars" e "Smallville". Em 2019, voltou a interpretar Aaron Samuels no clipe da música "Thank U, Next", de Ariana Grande.

Em 2017, ele se assumiu gay e anunciou que estava namorando o apresentador Jaymes Vaughan. Os dois se casaram neste ano numa cerimônia realizada no México.

*Com reportagem de Luiza Missi, de maio de 2022