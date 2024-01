Daniel cancela show em Praia Grande por fadiga vocal, diz casa de eventos

O cantor Daniel cancelou o show que faria no próximo dia 3 de fevereiro em Praia Grande, no evento Estação Verão Show, por problemas de saúde, segundo informações da empresa organizadora do evento.

O que aconteceu

Pelo Instagram, o perfil do evento anunciou o cancelamento e a substituição, que será o grupo Raça Negra.

Motivo do cancelamento seria por problemas na voz. "Por recomendações médicas, o cantor Daniel está passando por um período de repouso vocal para se recuperar de um quadro de fadiga nas cordas vocais causado pelo excesso de compromissos em 2023", diz a nota publicada.

A equipe ressaltou que "pausas às vezes são necessárias e merecidas. Em breve, Daniel estará nos palcos novamente", finalizou o comunicado divulgado pela Estação Verão Show.

Splash entrou em contato com a assessoria do artista e não recebeu retorno até o momento da publicação.