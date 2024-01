Convidada para remake, por que 'Renascer' traumatizou Adriana Esteves?

"Renascer", que estreia na próxima segunda-feira, é uma adaptação da trama de Benedito Ruy Barbosa exibida em 1993. Apesar do sucesso, a trama deixou a atriz Adriana Esteves traumatizada.

A atriz recebeu muitas críticas à personagem que interpretava, Mariana, uma mulher "fogosa" que se dividia entre João Pedro (Marcos Palmeira) e o fazendeiro Zé Inocêncio (Antonio Fagundes). A mocinha tinha um caráter dúbio e causou estranheza à audiência. Após a trama, ela ficou afastada da TV por dois anos para tratar uma depressão.

Adriana já revelou que entendeu as críticas "como um massacre". "Sou muito ansiosa e me cuido para nunca mais passar pelo que passei no início dos anos 1990, quando sofri de depressão. Tinha 22 anos, havia acabado de gravar 'Renascer' e entendi as críticas à personagem como um massacre a mim. Demorei uns dois, três anos para sair desse processo. Em 1995, eu renasci após a depressão", revelou ela em entrevista para a revista Veja em 2021.

O início da depressão

Eu havia me separado, comecei a fazer uma novela atrás da outra, com personagens grandes, ganhei exposição e tinha pouca maturidade. Fiquei perdida, não segurei a onda. E aí veio a depressão. Passei pela fase de não conseguir comer, de não sair da cama, de achar um sofrimento tomar banho, de engordar muito com o antidepressivo.

Adriana Esteves, em 2016, à revista Marie Claire

Adriana contou que a dor da depressão foi tão grande que parecia que ela ia morrer e teve a chance de não morrer. "A sensação que ficou é de ter ressuscitado. Fiquei muito tempo sem falar sobre isso, hoje não me incomodo. Na época, quando sabia que uma pessoa tinha passado pela depressão, só queria falar desse assunto, queria saber como ela tinha se recuperado. Hoje, se for para ajudar, conto quantas vezes for necessário."

A depressão fez Adriana desistir de protagonizar a novela "Quatro por Quatro", em 1994. Ela chegou a gravar várias cenas como Babalu, mas abandonou a novela e foi substituída por Letícia Spiller antes da estreia. Ela só voltou às novelas em 1996, quando estreou "Razão de Viver", no SBT.

Em 1997, retornou à Globo. Desde então, colecionou papéis memoráveis em novelas como "O Cravo e a Rosa" (2000) e "Avenida Brasil" (2012), além de séries como "Toma Lá, Dá Cá" (2007), "Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor" (2010) e "Os Outros" (2023).

Críticas superadas

Hoje, Adriana consegue olhar para trás e tirar aprendizados do que aconteceu. "Renascer foi uma novela linda, num ambiente baiano. Passamos muito tempo gravando e morando em Ilhéus. A novela tinha elenco e equipe de muitos craques. Uma novela altamente poética, e minha personagem foi riquíssima para mim. Diferentemente de todos os trabalhos urbanos que já haviam me dado", disse ela, em 2021, na divulgação da estreia da trama no catálogo do Globoplay.

Foi nos bastidores de "Renascer" que Adriana Esteves conheceu o ator Marco Ricca. Eles foram casados por dez anos e tiveram um filho, o também ator Felipe Ricca, hoje com 23 anos.

Adriana está no remake?

A atriz foi convidada para fazer uma participação na adaptação de Bruno Luperi, mas negou o convite, segundo o jornal O Globo. Ela não conseguiria conciliar com as gravações da nova temporada da série "Os Outros", do Globoplay. Porém, acompanha de perto o trabalho do marido, Vladimir Brichta, quem interpreta o vilão da trama, Egídio.

Agora, quem interpreta a polêmica Mariana é Theresa Fonseca. "É um dos trabalhos que mais me acrescentaram na vida... Tenho o maior prazer em falar sobre essa época. Basicamente, disse para Theresa aproveitar com dedicação essa personagem difícil, mas grandiosa", disse Adriana em entrevista recente ao jornal O Globo.