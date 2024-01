'Tudo começou no espelho'; o discurso de Tadeu para eliminar Nizam

Nizam foi o quarto eliminado do BBB 24 (Globo). O brother recebeu 17,14% dos votos na disputa contra Giovanna Pitel e Raquele, com 37,49% e 45,37% dos votos respectivamente. No total, o Paredão recebeu 13.999.624 votos.

O que aconteceu

Em seu tradicional discurso de eliminação, Tadeu Schmid falou da percepção dos participantes dentro e fora da casa e como as visões de uma mesmo fato podem ser entendidos de maneiras invertidas.

O apresentador também falou da 'treta' do espelho, que envolveu Vanessa Lopes e movimentou os primeiros dias na casa.

Confira o discurso na íntegra

Em duas semanas, algumas pessoas chamaram mais atenção que outras. A gente aqui de fora já enxerga direitinho alguns personagens com suas personalidades, características bem marcantes. Mas você consegue se enxergar aí dentro? Você consegue se ver nessa casa? Você conseguiria descrever com precisão a sua participação no BBB?

Nunca é fácil enxergar nós mesmos como nós realmente somos. Você tem convicção de que tá fazendo tudo que é necessário dentro dos seus próprios limites pra ir adiante. E se as pessoas estiverem vendo exatamente o contrário do que você vê? Tipo você tá se vendo no espelho. Mas as pessoas estão olhando diretamente pra você, sabe? No espelho, a imagem fica invertida.

Você tá mexendo a mão direita, e no espelho aparece uma pessoa mexendo a mão esquerda. Você escreve da esquerda pra direita, no espelho é como se fosse da direita pra esquerda. Todas as palavras diante do espelho são lidas exatamente de trás pra frente.

A gente te vê direto, você se vê invertido. Em outros tempos, participantes com seu perfil já foram longe. Agora, tivemos um paredão com troca de posições de sexta pra hoje. O resultado final está aqui, e a gente pode dizer que tudo começou no espelho.

Quem sai hoje é você, Nizam.

