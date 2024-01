Como copo Stanley virou objeto de desejo

Hit do verão e motivo de ostentação (de um lado) e deboche (de outro) nas redes sociais, os copos da marca Stanley, que preservam a temperatura por algumas horas, estão onipresentes nas praias, churrascos entre amigos e até fazendo figuração de luxo em fotos no home office.

Afinal, de onde vem essa fama?

A Stanley é uma marca norte-americana centenária especializada em copos e outros produtos térmicos. Até poucos anos atrás, apesar de tradicional, a empresa pertencente ao conglomerado PMI Worldwide era pouco conhecida no Brasil.

Em 2019, porém, entre seus então escassos fãs havia influenciadoras digitais que conseguiram convencer a empresa a reaver a fabricação e a se posicionar mais estrategicamente no mercado —especialmente, na internet.

Copo Stanley, amado e odiado, ganhou as redes Imagem: Reprodução/Instagram

Poucos anos antes, a marca chegou ao Brasil pelo Sul, por meio de garrafas térmicas, essenciais no consumo de chimarrão. Tudo isso sem alarde.

Em meados de 2021, a Stanley explodiu nos EUA. As canecas esgotaram rapidamente, assim como um outro lançamento da empresa: copos em tons pastéis.

À medida que influenciadores passaram a divulgar a Stanley, ela virou moda. "Há alguns copos parecidos e um pouco menores no mercado, mas eles não são tão bonitos", disse ao site norte-americano Buzzfeed News Ashley LeSueur, uma das criadoras do guia de compras The Buy Guide, perfil que diz ter "ressuscitado um produto morto".

Copo Stanley promete manter a cerveja bem gelada por horas Imagem: Reprodução/Instagram

No Brasil, o movimento veio pouco depois —e não tanto pela linha "camping", mas sim pela "bar". Até meados de 2020, as buscas pela marca no Google no país eram praticamente inexistentes. Elas começaram a subir, até disparar de fato em dezembro de 2021.

Aí, o copo já tinha virado objeto de desejo e de discussão. Foi presente de Natal e é um meme constante. Afinal de contas, o copo mais barato à venda no site oficial custa R$ 145,00. Com esse valor é possível comprar uma caixa térmica simples de 20 litros, um saco de gelo e 12 latas de cerveja vendida como premium no supermercado. Se pegar uma promoção, ainda sobra para o amendoim.

Preço caro, alta popularidade e demanda nas alturas são a combinação redonda para a pirataria se alastrar. A Stanley já sentiu isso e informa, alarmada, em seu site oficial: "Chegou ao nosso conhecimento a existência de inúmeros produtos falsificados no mercado e sites enganosos se utilizando da marca Stanley com o objetivo de aplicar golpes em nossos consumidores." A empresa lista algumas dicas para quem realmente quer evitar comprar copos piratas.

*Com reportagem publicada em 26/01/2022