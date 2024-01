Bruna Marquezine cita Xuxa em camiseta: 'No Brasil não há homem para mim'

Bruna Marquezine, 28, usou uma camiseta com uma frase famosa de Xuxa, 60, ontem no festival Universo Spanta, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A camiseta dizia "No Brasil não há homem para mim". A frase foi dita pela rainha dos baixinhos numa entrevista em 1992.

Bruna Marquezine posou com a camiseta ao lado de Sasha. A filha de Xuxa postou a foto em seus stories e reforçou a mensagem na legenda: "Não há..."

As duas assistiram ao show de Xuxa no Universo Spanta. Os fãs viram a apresentação como o retorno da cantora aos grandes palcos: "Sempre sonhamos com a volta da Xuxa aos festivais. Xuxa é atemporal, ícone pop e reverenciada por milhões de brasileiros. Ela merece esse espaço, vê-la num line-up com nomes relevantes da nossa música simboliza, sim, a volta dela a grandes eventos", diz o fã Lucas Caldas em entrevista a Splash.