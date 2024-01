Do que se trata '1984', livro que Vanessa citou antes de deixar o BBB 24?

Vanessa Lopes, ex-participante do BBB 24 (Globo), errou ao tentar explicar a relação do livro "1984", escrito por George Orwell, com o nome "Big Brother".

Ao contrário do que disse a influencer, o livro foi responsável por criar, em 1949, o termo "Grande Irmão" (Big Brother em inglês), que anos depois foi usado para o nome do programa de TV.

Mas afinal, do que se trata "1984"?

Publicado pela primeira vez em 1949, o livro "1984" é um romance distópico, que se passa em um mundo totalitário

A obra se passa em um fictício ano de 1984, onde a Terra foi devastada. A ação acontece no superestado da Oceania (que engloba o que um dia foi as Américas e outras localidades)

Na trama, o Partido governa tudo e tem como seu líder o personagem Grande Irmão (Big Brother, no original em inglês)

Nessa sociedade, as pessoas são constantemente vigiadas por teletelas, uma tecnologia fictícia que mistura televisão com câmeras de vigilância

Frases como "O Grande Irmão está te observando" e "O Grande Irmão zela por ti" são usadas como propaganda do Partido.

E o que Vanessa Lopes disse?

Em uma conversa com Luigi e Bin Laden, logo após a eliminação de Pizane, ela fez o comentário equivocado sobre o livro

O livro que é baseado nessa programa: 1900 e não sei o que. Recebi de uma pessoa que eu ficava, do Recife, que mandou para mim o livro. É porque é o destino, me mandou o livro e me contou sobre a história, que é uma sociedade que vê tudo, então você não tem privacidade, tudo seu é visto, enfim, e aí tem o grande irmão, que vê tudo, Big Brother Vanessa Lopes

Em outra conversa com Wanessa e Yasmin, ela voltou a citar a obra. "Eu li o livro, você leu o mesmo livro que eu, 1900 e não sei o quê. É inspirado nesse programa, o Grande Irmão, o olho que tudo. Porque não fui eu que encontrei os olhos na parede. (...) A mais cega da casa era eu".

