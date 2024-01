Alane admite ainda ter vontade de ficar com Nizam no BBB 24: 'Trouxice'

Alane, que teve uma desavença com Nizam e votou no brother no 4º Paredão do BBB 24 (TV Globo), confessou que ainda sente vontade de se envolver com ele.

O que aconteceu

Na área externa, Alane desabafou com Deniziane e admitiu seus sentimentos por Nizam.

Alane : "Amiga, se eu olho o Nizam, eu tenho vontade de ficar com ele, depois de tudo. Juro, eu olho o Nizam... eu não consigo olhar para ele".

: "Amiga, se eu olho o Nizam, eu tenho vontade de ficar com ele, depois de tudo. Juro, eu olho o Nizam... eu não consigo olhar para ele". Deniziane : "É feio julgar a beleza dos outros. Ele é bonito, mas não é uma beleza que me atrai, assim...".

: "É feio julgar a beleza dos outros. Ele é bonito, mas não é uma beleza que me atrai, assim...". Alane : "Pois é, também não é muito o meu tipo. Não sei se lá fora eu ficaria".

: "Pois é, também não é muito o meu tipo. Não sei se lá fora eu ficaria". Deniziane : "É atração, não tem jeito".

: "É atração, não tem jeito". Alane: "E eu acho que é trouxice também, porque eu não quero. Eu vejo ele sendo manipulador com as pessoas, aí eu falo 'nossa, não quero'. Mas ele passa na minha frente, vai tomar banho, e já fico assim...".

