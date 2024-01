Wanessa Camargo relembra exposição sobre virgindade: 'Meu pai não sabia'

Wanessa Camargo relembrou sobre as exposições que já sofreu fora do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A sister estava conversando com Rodriguinho e Michel na madrugada deste sábado (20). Ela comentou sobre reportagens que saíram sobre vida pessoal quando ainda era adolescente.

"Eu já passei por coisas midiáticas muito pesadas", contou. Ela disse que, para ela, sair do programa e ter alguma polêmica sobre ela, tem "outro peso".

Wanessa contou que, quando tinha 19 anos, uma veículo jornalístico falou sobre sua virgindade. "Saiu nas páginas amarelas daquela revista famosa, eu chorando porque meu pai não sabia".

Ela continuou: "O Brasil inteiro falando da minha virgindade. Eu com 19 anos caindo no chão de vergonha do meu pai", contou.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Pizane, quem é o favorito para vencer? Enquete encerrada Total de 23593 votos 28,15% Yasmin Brunet 26,94% Alane 13,17% Wanessa Camargo 6,96% Davi 4,99% Beatriz 4,52% Vinicius Rodrigues 3,12% Isabelle 2,22% Juninho 1,91% Matteus 1,18% MC Bin Laden 1,03% Raquele 1,02% Deniziane 0,98% Lucas Luigi 0,88% Giovanna 0,58% Vanessa Lopes 0,53% Leidy Elen 0,36% Michel 0,28% Nizam 0,26% Fernanda 0,24% Lucas Henrique 0,24% Rodriguinho 0,22% Giovanna Pitel 0,22% Marcus Vinicius Votar de novo Total de 23593 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash