Wanessa após treta com MC Bin Laden no BBB 24: 'Tenho medo de rejeição'

Wanessa Camargo disse ter medo de rejeição após a discussão que teve com MC Bin Laden no BBB 24. A cantora falou sobre o assunto com Marcus Vinicius enquanto o comissário de voo realizava o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

A cantora explicou não gostar de entrar em confronto. "Eu tenho medo de entrar em enfrentamento, entrar em confronto, como eu fiz com o Bin [Laden]. Nunca gostei disso".

Marcus Vinicius concordou com a sister. "Eu também, isso me dá vários gatilhos de rejeição", disse.

Wanessa apontou o mesmo. "Para mim também. Eu sempre tive medo de rejeição, de ser rejeitada. Desde pequena é um gatilho para mim", completou.

