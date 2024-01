Vanessa Lopes é flagrada em aeroporto após desistir do BBB 24

Após desistir do BBB 24 (Globo), Vanessa Lopes foi flagrada em um aeroporto do Rio de Janeiro.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O registro foi feito por Luciana Alves, fã, em seu perfil no Instagram. No vídeo rápido publicado no feed, ela deseja forças para Vanessa, que está em uma sala.

A tiktoker, de longe, acena para os fãs e faz um sinal de coração com as mãos.

Luciana conta que Vanessa está voltando para São Paulo.

No programa ao vivo de hoje (19), Tadeu confirmou que Vanessa já estava voltando para casa.

"A decisão da Vanessa Lopes foi uma decisão dela. Ninguém dentro dessa casa deve se culpar por nada. A Vanessa já seguiu para a casa dela, vai seguir com a vida dela, a gente deseja tudo de bom pra ela. E a gente segue com o nosso jogo aqui", disse.

Desistência

Vanessa Lopes desistiu do programa na tarde de hoje (19). A sister estava conversando com os brothers, quando optou pela desistência.

Antes, a sister estava questionando a sua participação no reality em um papo com Nizam. "E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a única que vou ganhar".

Na sequência, Vanessa foi até o botão de desistência, mas foi impedida por Nizam. "Não, por favor, não", disse Nizam. "Me deixa, por favor, me deixa", disse Vanessa.

A sister continuou falando que queria desistir do programa. "Me deixa. não é sobre você aguentar, é sobre eu aguentar. Me deixa"

Na sequência, ela levantou do sofá e apertou o botão. "Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura".

Depois de apertar, ela disse que se sentiu aliviada. Além disso, ela avaliou os "papéis" que cada um fez na casa: "O Bin teve que fazer um papel muito difícil. Um funkeiro que parece que tá me usando pra música", disse.

BBB 24 - enquete UOL: o que você achou da desistência de Vanessa Lopes no reality? Resultado parcial Total de 4154 votos 40,73% Foi o melhor para ela e sua saúde 6,33% Deveria ter ficado no jogo 52,94% Ela já deveria ter saído antes Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4154 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash