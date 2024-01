Transmissão do BBB 24 fica sem som e fãs reclamam: 'Virou A Fazenda'

O Pay-Per-View do BBB 24 (TV Globo) ficou mudo por alguns minutos hoje.

A transmissão ao vivo do reality show, feita através do streaming GloboPlay, ficou sem som por cerca de 10 minutos, às 17h40, enquanto transmitia as imagens da casa.

A falha pegou os espectadores de surpresa

Só na minha tv que o bbb ficou mudo no Globo play ? -- MK 👻 (@mklpinheiro) January 20, 2024

Alguns se queixaram enquanto assistiam às conversas sem poder ouvi-las

a gente perdendo varias conversas importantes pq o ppv tá mudo @bbb -- rafael saudades eternas (@rafaabrl) January 20, 2024

Aff e o BBB que já tem minutos que tá no mudo e a Globoplay ainda não arrumou. Tava um papo interessante na cozinha ): -- Bianca Meneguci (@Biancameneguci) January 20, 2024

O reality global foi comparado com A Fazenda (RecordTV)

BBB virou a fazenda

Bonés colocou no mudo 🤭🤣 -- My (@ninhadebochada) January 20, 2024

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna Pitel, Nizam e Raquele

