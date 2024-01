Tom Cruise faz acordo com Warner Bros: é o fim de 'Missão: Impossível'?

A Warner Bros Discovery fechou um acordo de parceria estratégica com Tom Cruise que entra em vigor já em 2024. O ator é famoso por protagonizar diversas franquias de sucesso, como "Top Gun" e "Missão: Impossível", ambas pertencentes à Paramount.

Com o novo contrato, é o fim das séries de filmes?

Não. O novo acordo de Cruise não é exclusivo, portanto, ele continuará a produzir e desenvolver os longas criados inicialmente com a Paramount.

"Top Gun 3" já está em desenvolvimento, segundo fontes ligadas ao Deadline, assim como "Missão: Impossível 8". O ator também tem um projeto com a Universal em desenvolvimento, no qual a intenção é gravar no espaço, em parceria com a Space X, empresa de tecnologia de Elon Musk.

Na Warner, Cruise desenvolverá filmes originais para o estúdio, assim como novas franquias nas quais ele mesmo será o protagonista. Esta não é a primeira vez que ele trabalha para a empresa: o ator já esteve em nove títulos produzidos pela companhia, como "De Olhos Bem Fechados", "O Último Samurai", "Magnólia", "Entrevista com Vampiro", entre outros.

Com três indicações ao Oscar em sua carreira, seu filme de maior bilheteria é "Top Gun: Maverick", de 2022, que arrecadou US$ 1,49 bilhão (cerca de R$ 7,35 bilhões) em todo o mundo, indicado a seis prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme. No ano passado, "Missão: Impossível - Acerto de Contas" arrecadou US$ 567,5 milhões (cerca de R$ 2,795 bilhões) mundialmente, e tornou-se o sexto filme de maior bilheteria da carreira.