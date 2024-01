Samara Felippo se despede de filha que mora nos EUA: 'Te esperamos'

Samara Felippo se emocionou ao se despedir da filha mais velha, Alícia, 14, que mora com o pai, Leandro Barbosa, nos Estados Unidos.

A atriz e a filha caçula, Lara, 10, viajaram nesta semana para visitar Alícia na Califórnia, onde a primogênita mora com o pai desde o fim do ano passado.

Neste sábado (20), Samara usou os stories do Instagram para falar da dificuldade de se despedir. "Foi muito difícil me despedir da Alícia, senhor do céu, mas é isso. Ela está vivendo a vidinha dela aqui, se adaptando, e quando ela quiser voltar, a gente vai estar esperando ela".

"Filhos são para o mundo". No vídeo, Samara disse ainda que despedidas fazem parte da vida e que ela a porta está aberta para quando a filha quiser voltar para o Brasil.

A atriz aproveitou para se declarar para a herdeira mais velha. "A gente te ama demais! E apoiamos as suas escolhas e decisões com respeito, responsabilidade e acolhimento! Estamos aqui sempre".