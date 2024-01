Rodriguinho desdenha da força de Davi no BBB 24: 'Não acredito ainda'

Rodriguinho desdenhou da força de Davi no BBB 24 (Globo). O cantor não acredita que o brother seja forte no jogo apesar de ter voltado de dois Paredões.

O que aconteceu

Os dois debateram sobre o resultado da votação para o quarto Paredão do programa.

O ex-vocalista do grupo Os Travessos confessou ter votado em Davi. "Ele quase foi, né, mano? O Líder que salvou ele", respondeu Juninho.

O cantor debateu a escolha de Matteus, que desempatou a votação e mandou Giovanna Piton para a berlinda ao invés de Davi. "Eu poderia ter ficado p*uto", mas não tem nada a ver", afirmou.

Rodriguinho revelou que Davi não terá seu voto caso se torne o novo Líder. Ele se aprofundou no assunto ao ser questionado por Juninho sobre o próximo Paredão.

"Não estou nessa hora do sniper, não. É capaz de colocar o Davi, ir outra pessoa e ele tirar essa outra pessoa. Eu não acredito nessa força dele ainda não, eu acho que ele saiu ali em dois Paredões bem tranquilos, mas se ele tira outra pessoa, ele vai se sentir fortão".

Rodriguinho no BBB 24

