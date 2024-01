'Renascer': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 22 a 27/01

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h25, na Globo.

Leia o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 22 de janeiro

José Inocêncio caminha pelas terras na região de Ilhéus até que e se depara com o Jequitibá. Ele decide cravar o seu facão aos pés da árvore, selando seu destino com aquele lugar. Firmino cobra de Cândida as dívidas deixadas por seu marido. José Inocêncio é surpreendido por jagunços de Firmino e tem o corpo despelado. Rachid, o mascate que passava pelo local, também é atacado. Ele se salva ao fingir que está morto. Rachid se depara com José Inocêncio pendurado na árvore e fica em choque. Rachid salva José Inocêncio e o deixa na porta de Cândida, que acaba abrigando o homem em sua fazenda. Inácia sente um calafrio ao ver José Inocêncio. Firmino vai até a casa de Jacutinga. José Inocêncio recebe de Inácia um colar como guia de proteção. Cândida decide ir embora e deixa sua fazenda para José Inocêncio. Passam-se três anos, e José Inocêncio está reabilitado do ferimento, com as terras de sua fazenda fortalecidas. Maria Santa observa os preparativos da festa do Boi Bumbá pela fresta da janela do quarto já que Venâncio proíbe a filha de sair de casa.

Terça-feira, 23 de janeiro

José Inocêncio não gosta de saber que o Boi Bumbá vem das terras de Belarmino. Quitéria conversa com Nena sobre Marianinha, a irmã mais velha de Maria Santa, que foi expulsa de casa por Venâncio há algum tempo. José Inocêncio e Firmino discutem. Belarmino, fazendeiro da região, instrui os matadores sobre o serviço para matar José Inocêncio. Quitéria intercede por Santinha e Venâncio permite que Maria Santa saia pela primeira vez no cortejo do Boi. Deocleciano fica preocupado com a premonição de Inácia e pede a José Inocêncio que não viaje a Ilhéus sozinho. Vestido de Boi, Venâncio ataca Jose Inocêncio ao notar o interesse do rapaz por Maria Santa. Quitéria enfrenta Venâncio. Instruído por Belarmino, o matador acerta José Inocêncio, que cai de sua montaria.

Quarta-feira, 24 de janeiro

José Inocêncio consegue enganar os dois matadores e se salva da tocaia. Nena comenta com Belarmino que acha o jeito de Venâncio estranho. Venâncio ameaça matar José Inocêncio ao saber por Deocleciano que o patrão está interessado em Maria Santa. José Inocêncio manda Deocleciano entregar uma 'encomenda' na fazenda de Belarmino. José Inocêncio diz a Deocleciano que não consegue tirar Maria Santa da cabeça. Belarmino tenta convencer Venâncio a matar José Inocêncio em troca de terras. Inácia aconselha José Inocêncio a esquecer Maria Santa. Nena orienta Quitéria a cuidar de Santinha e mantê-la longe de Venâncio. José Inocêncio se depara com Maria Santa na cachoeira.

Quinta-feira, 25 de janeiro

Maria Santa pede a José Inocêncio que vá embora, com medo de o fazendeiro ser morto por Venâncio. Belarmino se sente ofendido ao ouvir de Deocleciano que José Inocêncio quer comprar as suas terras. José Inocêncio se nega a vender seu cacau para Firmino. Juliete, uma das moças da casa de Jacutinga, conta para ela que viu a tropa de José Inocêncio passar por sua casa. Padre Santo informa a Inácia que Cândida faleceu. Venâncio desconfia de que Quitéria possa estar escondendo algo dele, quando ela afirma que gostaria que Maria Santa se casasse com José Inocêncio. Maria Santa avisa a Venâncio que vai embora de casa.

Sexta-feira, 26 de janeiro

Maria Santa comunica a Venâncio que está grávida. Venâncio decide ir embora com Quitéria e abandona Maria Santa na porta da casa de Jacutinga. Jacutinga acolhe Maria Santa e orienta suas meninas a não comentarem sobre a presença da filha de Venâncio no bordel. José Inocêncio diz a Padre Santo que vai atrás da Maria Santa. Belarmino procura José Inocêncio e conta que Venâncio foi embora levando Santinha. Ele se desespera. Jacutinga percebe a pureza de Maria Santa. Norberto comenta com Firmino sobre a presença de uma menina nova no bordel. Belarmino se depara com Maria Santa ao chegar à casa de Jacutinga.

Sábado, 27 de janeiro

Belarmino e Firmino disputam a atenção de Maria Santa na casa de Jacutinga. Maria Santa conta a Jacutinga que foi José Inocêncio quem a beijou. José Inocêncio reforma a fazenda com o dinheiro da venda do cacau e a ajuda de Deocleciano e Jupará. Jacutinga repreende Juliete por reclamar de Maria Santa. Inácia sente que algo de ruim pode acontecer. José Inocêncio aceita comprar a safra de cacau de Belarmino, em troca de informação sobre o paradeiro de Maria Santa. Nena fica aflita ao ver Belarmino saindo de casa armado. José Inocêncio reencontra Maria Santa na casa de Jacutinga e os dois se emocionam. Belarmino fica de tocaia a espera de José Inocêncio e atira contra ele.

