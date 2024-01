Rapper que perdeu parte do crânio em explosão pode pegar 5 anos de prisão

Dr. Knarf, rapper que perdeu parte do crânio após explosão do laboratório de drogas que administrava na Alemanha, pode pegar cinco anos de prisão, segundo pedido da Promotoria.

O que aconteceu

Niko Brenner, mais conhecido como Dr. Knarf, estava fazendo um óleo de haxixie, chamado de 'ouro nazista', quando a substância entrou em contato com o gás butano e, por um problema do interruptor, causou a explosão.

Após a explosão, o alemão foi arremessado na rua e ficou em coma por três meses. Ele teve uma série de derrames e sofre de paralisia em um lado do corpo.

Nesta quinta-feira, 18, ele assumiu total responsabilidade pela explosão, diante do juiz no Tribunal Regional de Colônia.

Culpa pelo acidente: "O que fiz foi o maior erro da minha vida. É claro que sinto muito por tudo isso agora. Eu era viciado e vivia na minha bolha. Não me preocupei com riscos. Estou gravemente incapacitado desde aquele dia e sofrerei as consequências pelo resto da minha vida. Não consegui ver meu filho crescendo, meu relacionamento acabou", assumiu.

A Promotoria deseja que o rapper pague pela produção da droga, apologia ao nazismo e pela explosão.