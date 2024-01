Rafaella Santos mostra mudança no rosto após procedimento de R$ 12 mil

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar mudança no rosto, após procedimento de R$ 12 mil.

O que aconteceu

A influenciadora fez as sobrancelhas com Natália Beauty, conhecida por atender famosas com um preço 'salgado' e por realizar a técnica 'flow browns'.

O procedimento promete deixar as sobrancelhas naturais e definir o olhar, e custa R$ 12 mil.

O vídeo com o resultado final foi publicado no perfil de Natália: "Rafaella se rendeu, mas não quis remover o trabalho anterior feito em outro lugar. Tudo bem, fizemos a Flow Brows por cima e melhorou muito do que estava! Me conta o que achou", escreveu na legenda.