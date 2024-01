Pitel, Nizam e Raquele defendem sua permanência no 4º Paredão do BBB 24

Disputando o quarto Paredão do BBB 24 (Globo), Giovanna Pitel, Nizam e Raquele defenderam sua permanência no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confira o que cada um falou:

Giovanna Pitel

Grande dilema. Você precisa fugir do paredão e isso significa se esconder e não vim pra me esconder. Quero continuar aqui elaborando planos que nunca dão certo, como sempre deliro. Quero continuar jogando, amando, me entregando, sendo triste, feliz. Dia após dia. Espero que esse seja o jogo que o Brasil quer ver. Conto com todos vocês.

Nizam

O que a gente não pode controlar, controlado está. Me mostrei genuíno, me mostrei verdadeiro, fiz de tudo pra tentar permanecer na casa, fugir do Paredão. Não é fácil, não é um jogo fácil. Quero continuar jogando, continuar vivendo essa experiência e continuar aprendendo com as pessoas maravilhosas que tem aqui.

Raquele

Tô no meu primeiro Paredão. Peço pra você de casa que gostou de mim, se identificou comigo, está sentindo se representado por mim de alguma maneira aqui. Votem incansavelmente pra eu continuar no jogo. Os primeiros dias foram muito complicados, mas eu tenho muito pra mostrar aqui ainda. Peço que votem muito. Tenho muito que entregar no jogo e criei laços muito bom para mim que estão me fazendo evoluir cada dia mais.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna Pitel, Nizam e Raquele Enquete encerrada Total de 485577 votos 38,03% Giovanna Pitel 33,42% Nizam 28,55% Raquele Votar de novo Total de 485577 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash