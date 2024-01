'Fiz à base de bebidas': atrizes explicam por que rejeitam passado no pornô

Rita Cadillac, 69, não guarda boas lembranças de seu passado no pornô. Na última semana, a atriz virou o assunto do mundo das celebridades ao contar que foi pesado o que viveu nos bastidores das gravações.

A artista confidenciou que aceitou a oferta pelo dinheiro para comprar uma casa para ela e seu filho. "Foi pesado para mim. Não sou inocente, mas imaginei que seria exatamente como a pornochanchada, que finge que está acontecendo. Imaginei, mas quando vi que não era isso, que tinha que ter mesmo, fiz à base de bebida, e eu não bebo. Fiquei quase em coma alcoólico para poder fazer. Todas às vezes eu bebia. E quando acabaram as 20 cenas, falei: 'Nunca mais, não quero mais', porque me machucou muito", declarou ela, ao Flow News.

Outras atrizes também não guardam boas recordações do passado na indústria de entretenimento adulto. Confira as histórias.

"Sempre foi contra os meus princípios"

Gretchen, conhecida como a rainha do bumbum, não esconde que se arrependeu de ter protagonizado filme pornô "La Conga Sex", lançado em novembro de 2006, com o ex-namorado Guto Guitar, o DJ Silverado.

No livro "Gretchen, Uma Biografia Quase Não Autorizada" (2015), a artista revelou ter faturado cerca de R$ 1,5 milhão e aceitou a proposta de fazer o filme em virtude de problemas financeiros. Em entrevista à revista Época, em 2015, ela relatou ter nojo da experiência. "Eu mudaria a situação do filme adulto, sabe? Se puder usar esse termo, eu agradeço. Isso sempre foi contra os meus princípios."

Apesar de o dinheiro ter ajudado, ela diz que o trabalho é motivo de grande arrependimento. "Paguei e ainda estou pagando, talvez pague eternamente. Em contrapartida, não me arrependo do dinheiro recebido. Na época, eu frequentava a igreja evangélica e foi horrível conviver com o julgamento de algumas pessoas. Me arrependo, e isso é um direito meu. Odiei e jamais faria novamente."

Gretchen gravou filme adulto com ex-namorado Imagem: Reprodução/Instagram

"Me desumanizei"

Famosa pelo apelido de Octomon, a ex-atriz pornô Nadya Suleman se recusa a lembrar dos tempos em que atuava no mundo erótico para ter dinheiro para o sustento de seus 14 filhos.

Em entrevista à revista Touch, ela contou que fez filmes eróticos e striptease após a sua rotina como mãe de oito gêmeos parar de render dinheiro com espaço dado aos reality shows da TV norte-americana.

Tudo que fiz no passado foi por dinheiro, para colocar comida na mesa.

Nadya Suleman

A artista desabafou que "estava desesperada" quando iniciou a expôr o seu corpo — em vídeos eróticos solos — em troca de dinheiro. "Eu me desumanizei completamente com o pornô e o striptease. Eu estava tão desesperada, pois vi que estávamos à beira de nos tornarmos sem tetos. Então, ao invés de colocar meus filhos diante das câmeras, preferi fazer isso apenas comigo."

Nadya Suleman com seus oito filhos. A ex-atriz pornô também tem mais seis filhos Imagem: Reprodução/Instagram

"Cenas cansativas e forçadas"

Cansada da rotina cansativa e humilhante como atriz pornô, Vanessa Danieli deixou a indústria dos filmes adultos para investir na carreira como analista de marketing de influência e youtuber do segmento geek.

Aos 22 anos, ela começou a carreira na indústria de filmes adultos em razão da necessidade de dinheiro pela falta de apoio de seus familiares. Com a medida, ela precisou abandonar o sonho de se formar na faculdade para se tornar atriz pornô.

Entrei por necessidade e me arrependo muito. Tudo ali no set não era montado como prometido, era caseiro, sem uma cópia do contrato, cenas cansativas e muito forçadas, tudo era sofrimento, foi uma fase bem difícil. Tenho traumas até hoje. A ideia do livro surgiu justamente para alertar outras mulheres. contou Vanessa Danieli, em entrevista a Splash.

Apesar de ter conseguido ganhar dinheiro, Vanessa passou a se incomodar com a rotina cansativa de gravações e humilhações vividas dentro dos sets de filmagens eram pesadas. Em 2016, ela decidiu mudar de carreira e abriu um canal no YouTube, o Barbaridade Nerd.

"Mesmo assim sou criticada. Primeiro era alvo porque tinha entrado no pornô, depois porque sai e não tinha direito a uma vida digna, a uma vida 'normal', como casar, ter uma família e outro trabalho", disse Vanessa

As pessoas são cruéis e hipócritas. Hoje, eu faço tratamento psiquiátrico para não pirar, essa coisa de fazer parte do pornô é pesado e gera muitas frustrações, pois as pessoas glamorizam a pornografia e não pensam em tráfico e exploração sexual. Pensei em suicídio muitas vezes por não aguentar a pressão. Vanessa Danieli

Vanessa Danieli deixou a indústria pornô e investe na carreira de youtuber Imagem: Reprodução/Instagram

"Agi pelo dinheiro"

Cleo Cadillac fez fama como afilhada de Rita Cadillac, mas não gosta de relembrar o seu passado na indústria de entretenimento adulto. "No começo me arrependi muito, fiquei bastante triste e depressiva, mas depois me acostumei com os comentários", confessou ao R7, em 2016.

Dois anos depois, em entrevista ao TV Fama (RedeTV!), ela afirmou que só aceitou o convite para entrar no mundo adulto por questões financeiras. "Eu me arrependi bastante. Não teria feito se fosse hoje. Agi pelo impulso, pelo momento e pelo dinheiro".

Cleo Cadillac, afilhada da Rita Cadillac Imagem: J. Domingos/Divulgação MBB6

"Sinto pena"

Demitida da Playboy por defender o Hamas, Mia Khalifa encabeça a lista das ex-atrizes pornôs que não gostam de lembrar do passado. Ela ficou famosa ao protagonizar 11 filmes de entretenimento adulto.

Mia fez sua estreia nesse ramo em 2014 e permaneceu nele por apenas um ano. Desde então, a famosa faz uma série de críticas à indústria pornô, classificando-a como um ambiente "tóxico".

Ao jornal El Pais, Mia disse sentir "pena" de seu passado pornô. "Quando me atacam nas redes sociais e usam minhas fotos em filmes pornôs, não me reconheço naquela pessoa. E sinto pena dela, por onde ela estava mentalmente e por quão pouco eu me amava e me respeitava, por como tentava ganhar a aprovação dos outros."