Não é no pescoço! Orgasmo cervical causa explosão de sensações

O orgasmo cervical pode demorar um pouco mais para chegar, mas, quando vem, é uma explosão de sensações. Esse tipo de orgasmo acontece no cérvix, região do colo uterino (não, não é no pescoço). E, para atingi-lo, é bom saber alguns fatos e macetes.

1. Muito prazer, orgasmo cervical

Ele acontece com a estimulação do cérvix, que se encontra no final da vagina, próximo ao colo do útero (e até no colo do útero). Porém, o orgasmo em si é sentido por todo o corpo e não apenas por uma parte dele. O cérvix é apenas a área a ser estimulada para que se chegue lá.

2. Qualquer mulher pode experimentá-lo

Não existe um clubinho restrito, qualquer mulher pode ter o orgasmo cervical, desde que se conheça bem e saiba o que fazer para chegar lá. O parceiro também faz toda diferença nessa hora. Se for do tipo apressadinho, por exemplo, dificilmente a mulher conseguirá atingir algum orgasmo diferente do clitoriano.

3. Na medida certa

Para chegar ao orgasmo cervical, é importante que a mulher esteja excitada e relaxada. Daí, durante o sexo, a estimulação do cérvix deve ser lenta e constante. A compatibilidade do casal faz diferença nesse caso. Se o pênis for muito grande, vai bater no colo do útero e, em vez de ser um estímulo prazeroso, será doloroso. Já se o pênis for menor e o canal da vagina mais profundo, dificilmente esse orgasmo irá acontecer, pois não vai ter uma estimulação da região.

4. Será que é?

Algumas mulheres relatam que sentem algo mais relaxante. Mas pode haver dúvidas na hora H se foi realmente o orgasmo cervical ou clitoriano. Uma maneira de tentar descobrir é saber onde houve o desencadeamento do orgasmo durante o sexo.

5. Penetração profunda ajuda

Como o cérvix fica bem no final do canal vaginal, uma posição que permita a penetração profunda vai facilitar este orgasmo, como de quatro ou a mulher por cima. Estas posições favorecem o maior contato do pênis com o colo do útero.

6. Não é só o pênis grande que tem vez

Um pênis não muito grande pode alcançar o colo do útero com penetração profunda. Agora, para não haver desconforto com o pênis grande, é preciso pensar em outra posição. Neste caso, a melhor posição é de lado, porque o ângulo do corpo da mulher consegue controlar a penetração e torná-la mais rasa para não machucar.

7. Prazer em dose dupla

É possível ter orgasmo cervical e clitoriano ao mesmo tempo. Mas isso vai depender bastante da sensibilidade da mulher e do grau de estímulo adequado. Se ela for bem estimulada, receber a quantidade necessária de contato e de carícia durante a relação, ele pode ser múltiplo.

8. Vibrador também dá aquela força

Sim, é possível chegar lá com um vibrador, desde que ele alcance o cérvix e que a quantidade de estímulo seja adequada —além de a sensibilidade da mulher estar aguçada. Porém, é importante não ligar a função de vibração. A ideia é estimular a área apenas com o contato. Caso contrário, pela própria anatomia do clitóris, o orgasmo acaba sendo clitoriano.

9. Não é igual para todas

Algumas mulheres têm mais facilidade para atingir o orgasmo pela estimulação do clitóris. Outras, pela penetração vaginal ou estimulação do cérvix. Por isso, a dica é experimentar e descobrir as várias formas com as quais seu corpo sente mais prazer.

Fontes: Cátia Damasceno, especialista em sexualidade; Jairo Iavelberg, ginecologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo; e Marcelle Paganini, sexóloga.

*Com matéria publicada em 30/05/2020