O que está por trás do sumiço de Wagner, marido de Renée em Elas por Elas?

Em "Elas por Elas", o personagem Wagner (César Mello) está prestes a ressurgir, deixando Renée (Maria Clara Spinelli) e os telespectadores intrigados. Após um desaparecimento repentino nos primeiros capítulos, o personagem misterioso retorna de forma discreta, observando a família de longe, mas sem coragem de explicar o motivo do seu sumiço.

Por que Wagner sumiu?

A trama ganha contornos mais sombrios à medida que Wagner, agora utilizando um nome falso, inicia uma busca por informações sobre seus filhos, Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha). Envolto em segredos, ele evita ser desmascarado na novela, mantendo seu passado oculto.

Os episódios iniciais da trama contaram com um sumiço repentino do personagem, que, além de abandonar a família, levou consigo todos os móveis da casa e roubou o dinheiro da padaria. Renée, ao perceber que foi deixada com os filhos e que estavam falidos, entrou em choque com a situação.

Embora as razões para o desaparecimento ainda não tenham sido esclarecidas, especulações na trama apontam para indícios de um passado turbulento. Uma teoria sugere que Wagner pode estar endividado com um agiota, levando-o a desaparecer para proteger a família. A falta de pagamento do aluguel levou a despejo da casa e da padaria, aumentando o mistério em torno do personagem.

Outra linha aponta para possíveis envolvimentos perigosos, como o tráfico de drogas. A ideia é que, em um ato de proteção à sua família, Wagner tenha escolhido desaparecer, vendendo os móveis da casa e utilizando o dinheiro da padaria para garantir recursos.

Vale destacar que a trama atual difere significativamente da versão original de 1982, onde o personagem correspondente a Wagner morreu, deixando a esposa Carmem (Maria Helena Dias) e os filhos em dificuldades financeiras. O retorno enigmático de Wagner promete adicionar novas camadas de complexidade à narrativa, mantendo os telespectadores ansiosos por respostas. O desfecho dessa trama intricada permanece incerto, proporcionando emoção e suspense aos fãs de "Elas por Elas".