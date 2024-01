No Paredão do BBB, Nizam diz estar aliviado: 'Precisava desse termômetro'

Nizam está enfrentando seu primeiro Paredão no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu?

Ele recebeu 7 votos da casa na formação da berlinda. Nizam disputa a permanência no jogo contra Raquele e Giovanna Pitel.

Em conversa com Giovanna e Raquele na madrugada deste sábado (20), Nizam falou sobre como está se sentindo de estar no Paredão. "Parece que me tiraram um peso [das minhas costas]", explicou.

Ele citou as brigas que envolveram seu nome nos últimos dias na casa. Diante das polêmicas, Nizam acredita que "precisava disso [do Paredão]". "Eu precisava desse termômetro", disse.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna Pitel, Nizam e Raquele Enquete encerrada Total de 485577 votos 38,03% Giovanna Pitel 33,42% Nizam 28,55% Raquele Votar de novo Total de 485577 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

