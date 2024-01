Mulher de Kanye West usa look ousado em fotos publicadas pelo rapper

Kanye West publicou na sua conta em rede social uma série de fotos da mulher, Bianca Censori, posando com um look ousado enquanto cozinha.

O que aconteceu

Nas imagens publicadas neste sábado (20), a arquiteta aparece de costas, com um body fio-dental e uma máscara preta. A máscara já é uma marca conhecida no visual do rapper e da arquiteta de sua marca, Yeezy

Em uma das fotos, Kanye escreveu na legenda: "Creme de aveia". Nos comentários, seguidores criticaram o ex-marido de Kim Kardashian e questionaram se a mulher não passa de um "experimento".

Em outro clique publicado por Kanye, Bianca Censori aparece em um corredor vestida com uma capa preta.

A arquiteta também já foi clicada pelo rapper com um look composto por uma meia calça bege e um top da mesma cor. Os seios de Bianca foram cobertos com uma tarja preta.