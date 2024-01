Mion leva susto ao ver 'volume' de Cauã Reymond seminu em cena: 'Apertado'

Marcos Mion reagiu, durante o Caldeirão deste sábado (20), a cena de Cauã Reymond de cueca na novela Belíssima (2005).

O que aconteceu

Durante o quadro "TV Teca" do Caldeirão, o ator Jackson Antunes deveria responder quem é o ator que aparece seminu em cena com Bia Falcão, personagem de Fernanda Montenegro, no final de "Belíssima".

Ao exibir a cena, que Mion descreveu como "clássica", o apresentador reagiu ao ver Reymond com volume marcando na cueca. "Eita! Olha esse ângulo, rapaz. O que é isso?".

Em seguida, Luís Miranda opinou. "Que cueca apertada", disse o ator. Mion concordou. "Eu ia falar isso".

Em "Belíssima", Cauã Reymond interpretou Mateus, que ficou ao lado de Bia Falcão no final do folhetim. O ator, inclusive, já declarou que sofreu bullying nos bastidores, porque na época tinha feito "Malhação".