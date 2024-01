MC Bin Laden leva título de 'fofoqueiro' no BBB 24

MC Bin Laden está sendo considerado uma pessoa fofoqueira dentro do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu?

Deniziane conversou com seu grupo de amigos dentro do jogo sobre uma história que chegou até ela. A sister desabafou com Marcus Vinicius, Leidy Elin, Beatriz e Alane.

Ela relatou o ocorrido. "Agora que já aconteceu eu posso contar. O Bin chegou para mim e falou que ficou sabendo que o Nizam iria votar em você [Alane] e que achava isso muito sujo. Só que ele pediu para eu não contar".

Alane contou que, pouco tempo depois, Bin Laden explicou a história com ele. "Na piscina, o Bin foi lá me falar 'Esquece o que eu te falei, eu entendi errado a pessoa falou de uma forma e é totalmente errado'. Entendeu?".

Marcus, que estava acompanhando a história, deu uma definição para o funkeiro: fofoqueiro. "O Bin tá fofocando muito, gente. Que isso! O que está acontecendo? Eu estou surpreendido com isso".

