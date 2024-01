Matteus aconselha Alane após formação de Paredão: 'Bota os pés no chão'

Matteus tentou consolar Alane no BBB 24 (Globo). A sister estava se sentindo mal por ter votado em Nizam no Paredão.

O que aconteceu?

Alane explicou que votou em Nizam para se salvar do Paredão. Ela confidenciou aos aliados que contou para o brother que votou nele, e ele chorou ao saber.

Ela estava se sentindo culpada de ter votado. Matteus tentou consolar a sister: "Não fica submissa", disse. "Nizam é um cara que chega, conversa, te olha no grão do olho e daqui a pouco você está submissa. Se cuida".

Alane continuou preocupada com a reação do público sobre sua decisão. "Eu vou ser vista como filha da pu**", disse. Matteus discordou com ela, e a sister revelou ter se priorizado "pela primeira vez na vida". "Bota os pés no chão", finalizou o brother.

