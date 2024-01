Maria Paula relembra ofertas que recusou da Playboy: 'Grana pesada'

Maria Paula, 53, explicou por que nunca posou nua na Playboy.

O que aconteceu

A atriz de "Casseta & Planeta" diz que discordava da exploração da imagem feminina. "Era uma época que as mulheres incríveis do Brasil tinham uma cultura muito perversa e machista, péssima, que era: tinha que fazer 'Playboy'. Tinha essa palhaçada, que era como se fosse o topo da carreira delas. Claro que era uma exploração péssima, mas que na época era aceitável, como muitas outras coisas eram aceitáveis na época", relembrou no podcast Inteligência Ltda.

Maria Paula afirma que chegou a ficar tentada pelos altos valores. "Recebi várias propostas de grana pesada, que eu tremia. Mas eu pensava bem e falava: não preciso disso, sou formada em Psicologia. Era proposta de grana para comprar um apartamento. Eu disse: vou juntar e comprar um apartamento. Juntei e comprei. E comprei uma fazenda na Chapada. Fiz tudo o que eu queria, sem precisar entrar nisso".

Ela ressalta que não era uma questão de pudor. "Apesar de não fazer 'Playboy', de não gostar da exploração, sempre fui uma libertária. O nome do meu livro é 'Liberdade crônica'. O que mais gostava era ir para a cachoeira e ficar pelada, ir para a praia de nudismo, nunca tive problema nenhum com nudismo. O meu negócio era com a indústria, com a exploração da imagem feminina de uma forma péssima".