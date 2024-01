Luiza Brunet comenta compulsão alimentar de Yasmin e detona Rodriguinho

Luiza Brunet comentou sobre a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no BBB 24. A modelo e ativista ainda detonou o cantor Rodriguinho por ficar comentando sobre o corpo da filha.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Luiza disse que vem recebendo cobranças para se posicionar sobre o comportamento da filha. A modelo defendeu Yasmin e disse que a sister traz conversas sobre pautas importantes no programa.

Apesar de dizer confiar na filha, Luiza admitiu receio com a situação. "O coração de mãe fica apertado, mas ela é uma mulher vivida, madura e inteligente, e está sabendo levar", disse.

A modelo criticou Rodriguinho. Além de fazer comentários sobre o corpo de Yasmin, o cantor também tem cobrado frequentemente a sister sobre sua compulsão alimentar no BBB 24.

A única pena é ela não saber a realidade do que acontece, quando ele [Rodriguinho] mente e diz que não falou ou que falou outra coisa. Eu fico profundamente envergonhada por um homem não ter coragem de assumir o erro.

Luiza Brunet em entrevista à coluna Play

Sobre a compulsão de Yasmin, Luiza destacou a importância de falar sobre o assunto. "Esse problema acontece no mundo inteiro. E ela está falando em rede nacional sobre isso. Fiquei surpresa, como mãe, de ela expor uma coisa tão dolorosa. Mas acho muito válido. É bom falar, até para educar o povo a tratar as pessoas sem questões de gordofobia, que é o que está acontecendo com ela", completou.

BBB 24 - enquete UOL: Rodriguinho e Nizam tiveram falas machistas sobre o corpo de Yasmin Brunet? Resultado parcial Total de 7593 votos 64,99% Sim 35,01% Não Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7593 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash