Lexa mede o bumbum e se assusta com o resultado: 'Apavorada'

Lexa levou um susto ontem ao tirar as medidas de seu quadril.

O que aconteceu

A cantora descobriu que a circunferência de seu quadril mede 109 cm. Ela postou nos stories um vídeo com a costureira, e legendou: "Eu apavorada com 109 de bumbum".

Ela achou o valor muito alto. "Quanto de quadril? 109! Eu não sei onde enfiar tanto quadril mais!"

Lexa estava tentando diminuir o tamanho do bumbum. "Gente, eu faço dieta pra diminuir o meu quadril", explicou a cantora no vídeo. No fundo, é possível ouvir um comentário da costureira: "Impossível".