Leidy Elin critica decisão de Matteus sobre Paredão no BBB 24: 'Sabonetou'

Leidy Elin criticou a decisão de Matteus de não indicar Davi no quarto Paredão do BBB 24. Ela conversou sobre a escolha com Marcus Vinicius.

O que aconteceu

Após empate entre Davi e Raquele na votação, o Líder optou por mandar a estudante para a berlinda. A decisão causou irritação em Leidy Elin, já que Matteus teve atrito com o brother em outro momento.

A operadora de caixa não perdoou a escolha. "Ele [Matteus] sabonetou. Não teve peito, não teve coragem [de indicar Davi ao Paredão]", disse Leidy.

Marcus Vinicius disse entender a decisão de Matteus. De acordo com brother, não seria bom para o jogo mandar Davi para o terceiro Paredão em duas semanas.

Mais cedo, Leidy jogou na cara de Matteus a sua insatisfação com a decisão. Os dois discutiram na parte externa da casa e não se falaram mais.

O Lìder desabafou com Deniziane após o atrito com Leidy. "Se acha a dona da razão", apontou Matteus.

