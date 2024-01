Joice Hasselmann posa de biquíni preto: 'Estou na minha melhor versão'

Na tarde de hoje, Joice Hasselmann chamou a atenção nas redes ao compartilhar um novo clique de biquíni.

O que aconteceu

Em seus Stories do Instagram, no perfil Bem Estar com Joice, ela apareceu deitada em uma espreguiçadeira usando um biquíni preto, exibindo boa forma.

Em seu novo perfil, Joice tem mostrado sua rotina fitness, com treinos e alimentação saudável, e a evolução de seu físico.

Ela ainda falou sobre estar na sua melhor forma: "Hoje sou minha melhor versão. Todas nós podemos buscar a melhor versão de nós mesmas. Cuidar do corpo, da mente e da saúde são fundamentais para essa transformação. Crie asas e voe comigo!".