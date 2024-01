Jão estreia Superturnê com Allianz Parque lotado em São Paulo; saiba tudo

Com o Allianz Parque com ingressos esgotados há meses, o cantor Jão deu o pontapé de sua Superturnê na noite de sábado, em São Paulo. O show começou por volta das 21h10, com dez minutos de atraso, e após uma contagem regressiva de 60 segundos, que foi acompanhada em voz alta pelo público.

Sob chuva que caia em São Paulo, Jão canta no Allianz Parque, com ingressos esgotados Imagem: Bruna Bento/Splash

Mas isso não foi nada em comparação ao coro de gritos que Jão recebeu assim que pisou no palco e começou a cantar a faixa "Escorpião", primeira do álbum Super. O Instagram do Splash UOL compartilhou esse momento:

Meia hora antes do início oficial do primeiro de dois shows do Jão no Allianz Parque, a produção já estava distribuindo pulseiras de LED para o público.

Jão canta e dança para o público em São Paulo Imagem: Bruna Bento/Splash

As pulseiras, cuja iluminação acende e apaga conforme o ritmo das músicas e a iluminação do palco, fazem parte da grande estrutura que Jão trouxe à sua nova Superturnê: muitas luzes, grandes telões, um gigantesco dragão no palco, uma passarela quadrada, trocas de figurino e uma banda com backing vocals e metais.

Público canta junto com Jão no Allianz Parque Imagem: Bruna Bento/Splash

A estrutura é digna de grandes turnês gringas que passaram pelo Brasil no ano passado - as pulseiras, por exemplo, também foram usadas por artistas como Coldplay e The Weeknd. As expectativas, então, estavam altas - até as do próprio Jão.

Jão leva fãs ao delírio em São Paulo Imagem: Bruna Bento/Splash

"Essa é uma conquista muito grande da minha carreira, mas também é uma conquista nossa", disse o cantor durante o primeiro ato do show. "Se você nunca se sentiu pertencente a algo, eu espero que hoje você olhe pras pessoas ao seu lado e se sinta em casa. Eu me sinto em casa com vocês."

A chuva ainda caía forte sobre as capas de chuva do público, que, nos setores de pista e pista premium, não tem muitos lugares cobertos onde se proteger. Mas isso não impediu que os fãs se animassem e cantassem juntos todas as faixas do cantor.

Jão estreia sua Superturnê sob chuva intensa Imagem: Bruna Bento/Splash

O setlist foi majoritariamente formado por faixas de Super (incluindo seis faixas que foram tocadas ao vivo pela primeira vez: "Gameboy", "Rádio", "Locadora", "Se o Problema Era Você, Por Que Doeu em Mim?", "São Paulo, 2015" e "Super"), que foi apresentado na íntegra.

Mas Jão não decepcionou seus fãs fiéis e cantou músicas dos seus outros três álbuns - incluindo os grandes hits "Idiota" e "Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor", que foram cantadas muito alto pela plateia.

Jão cantou todas as faixas de seu mais recente álbum, Super (2023) Imagem: Bruna/Bento

O show ainda contou com uma plataforma que levantou o cantor ao palco, máquinas de fogo, iluminação e visuais diferentes para cada música e foi encerrado com fogos, enquanto Jão cantava "Alinhamento Milenar".

"Eu não achei que eu ia me emocionar tanto, mas eu chorei muito e me diverti muito", falou a publicitária Géssica Moura, de 32 anos, após o fim do show. Ela já havia visto outros shows do cantor - o primeiro foi na turnê Anti-Herói, em 2019 - e se sentiu tocada em assistir a um show tão grande do ídolo.

Jão inicia o show de estreia de sua Superturnê, em São Paulo Imagem: Bruna Bento/Splash

Jão parece estar ciente da importância de seus fãs para o crescimento exponencial de sua carreira nos últimos anos e fez questão de se dirigir a eles muitas vezes durante o show.

Jão se dirigiu aos fãs muitas vezes durante o show Imagem: Bruna Bento/Splash

Antes de se sentar ao piano para cantar "Maria", ele disse que cada show da Superturnê terá uma carta escrita por ele e dedicada aos fãs, que será entregue na mão de uma das pessoas na plateia, que terá a responsabilidade de divulgá-la aos demais.

"É quase como se a gente fizesse parte da história dele. Eu me senti como se fosse quase um filho que fez uma coisa muito grande (risos)", falou ao Splash o roteirista Marcellus Fonseca, fã do Jão desde o lançamento de seu single "Imaturo", em 2018.

Ele conta já ter visto shows do cantor em casas em São Paulo para cerca de 200 pessoas. "Então um show no Allianz Parque é surreal, me surpreendeu muito, principalmente pela organização para um show desse tamanho."

Jão se apresenta em São Paulo na estreia da Superturnê Imagem: Bruna Bento/Splash

Confira a setlist do primeiro show da Superturnê:

Escorpião; A Rua; Essa Eu Fiz pro Nosso Amor; Doce; Imaturo; Gameboy; Rádio; Monstros; Vou Morrer Sozinho; Sinais; A Última Noite; Acontece; Julho; Santo; Idiota; Lábia; Locadora; Triste pra Sempre; Meninos e Meninas; Olhos Vermelhos; Eu Posso Ser Como Você; Se o Problema Era Você, Por Que Doeu em Mim?; Maria; São Paulo, 2015; Pilantra; Me Lambe; Super; Alinhamento Milenar.

SUPERTURNÊ DO JÃO

