Jão leva grande dragão branco ao palco da turnê que começa hoje; veja fotos

O cantor Jão começa hoje a sua adequadamente batizada Superturnê. O aguardado giro terá 15 apresentações em 14 cidades de todas as regiões do Brasil, se estenderá até maio e será o maior do artista paulista até então.

Os dois primeiros shows acontecem hoje e amanhã no Allianz Parque, em São Paulo. As entradas para esta noite estão esgotadas; para a noite de amanhã, até as 2h de hoje, havia ingressos apenas para o setor Super Club B (meia, R$ 675; ingresso social, R$ 720; inteira, R$ 900).

Equipe faz montagem final do palco da Superturnê, do cantor Jão, na véspera da estreia Imagem: 30e/Divulgação

Quem ficar de fora poderá assistir à apresentação de domingo, que será transmitida no Multishow, a partir das 20h.

De acordo com as fotos enviadas pela produtora da turnê, a 30e, com exclusividade para o Splash, a Superturnê contará com grandes estruturas: uma passarela em formato de quadrado, um dragão branco gigante no palco, telões grandiosos, muitas luzes e efeitos especiais.

Grandioso: dragão branco se destaca em cenário do palco da Superturnê, do Jão Imagem: 30e/Divulgação

Divulgação do álbum Super, lançado por Jão em agosto de 2023, a turnê é também o encerramento do ciclo de quatro álbuns que o cantor lançou ao longo de sua carreira.

Segundo o artista, que escreveu uma carta sobre o lançamento do disco no ano passado, cada um de seus álbuns representa um elemento da natureza (água, ar, terra e fogo), e a Superturnê será uma viagem por cada um deles.

Nas redes sociais, a turnê está sendo discutida pelos fãs de Jão há meses. Diversos vídeos no TikTok sugerem looks para usar nos shows e falam sobre a grande estrutura do palco; já os comentários no Instagram do cantor especulam sobre as músicas que farão parte da sua nova setlist.

Veja alguns looks que os fãs do Jão, os Lobos, produziram especialmente para a turnê:

O primeiro show da Superturnê começa hoje às 21h, e os portões abrem às 16h; amanhã, a apresentação inicia às 20h (portões às 15h).

Leve capa de chuva, pois a previsão, segundo o Weather.com, é de tempestade durante a noite, e guarda-chuvas estão proibidos. Veja abaixo a lista completa de itens proibidos no show:

Armas de fogo e/ou brancas de qualquer tipo ou espécie (facas, canivetes etc.);

Guarda-chuva (de qualquer tamanho);

Pingentes, correntes pesadas;

Objetos pontiagudos (canetas);

Objetos perfurocortantes (tesouras, cortadores de unha, giletes);

Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

Balões em geral, malabares;

Fogos de artifício e de estampido (de qualquer espécie);

Objetos de vidro, plástico ou metal;

Substâncias tóxicas, bebidas alcoólicas, remédios;

Camisas de time de futebol, bandeiras com mastro;

Papéis em rolo de qualquer espécie, jornais e revistas;

Vasilhames, copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem, contendo bebida ou refrigerante de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, possam provocar ferimentos em caso de esforço físico isolado ou generalizado;

Máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), gravadores, filmadoras;

Alimentos - é proibida a entrada de alimentos destinados ao comércio ou que representem riscos à segurança do público. É permitida somente a entrada de alimentos industrializados e lacrados;

Cigarro eletrônico.

O cantor Jão na sessão de fotos de divulgação do álbum Super (2023); turnê começa hoje Imagem: 30e/Divulgação

SUPERTURNÊ DO JÃO

QUANDO: hoje, 20 de janeiro, às 21h (esgotado), e amanhã, 21 de janeiro, às 20h (poucos ingressos disponíveis)

ONDE: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo 1.705 - Água Branca)

Ingressos para a turnê estão à venda na página especial do Jão na Eventim.

Confira o mapa de acesso ao Allianz Parque: