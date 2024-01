Fãs investem no figurino para ver estreia da turnê do Jão; veja os looks

Às 15h, uma hora antes da abertura dos portões do primeiro de dois shows do cantor Jão no Allianz Parque, a fila no portão A já se estendia por cerca de 1 km. A apresentação marca a estreia da Superturnê, giro do artista paulista por 14 cidades do Brasil.

Com bandeira LGBTQIA+ na cintura, fã do Jão aguarda abertura dos portões Imagem: Bruna Bento/Splash

Em volta do Allianz Parque, muitos jovens -a classificação indicativa do show é de 16 anos, sem o acompanhamento de responsáveis, e livre para quem estiver acompanhado- se amontoavam para pegar um bom lugar para ver o cantor paulista.

Quer saber de TUDO do Jão pelo Whatsapp? Siga o novo canal do UOL, exclusivo para os Lobos de plantão

Chapéu é peça quase obrigatória entre os fãs do cantor Jão Imagem: Bruna Bento/Splash

A predominância de cor era a vermelha, e motivos de estrelas e chapéus de cowboy eram comuns - todos temas presentes na identidade visual do disco Super, que inspirou a turnê. As bandeiras LGBTQIA+ e do orgulho bissexual apareceram muito, afinal Jão se declarou bissexual em 2021 e, em seus discos, há músicas dedicadas a homens e mulheres. Veja no Instagram do Splash UOL alguns desses looks:

Muitos fãs também levavam leques para suportar o calor, como a estudante Isabela Veríssimo, de 19 anos, que chegou na fila às 14h. "Sou fã do Jão desde o Anti-Herói e já vi o show dele no The Town, mas estou muito ansiosa por esse", disse.

Isabela usava uma saia jeans com uma estrela vermelha de tecido grampeada -um dos muitos looks customizados presentes na fila do show.

Fãs se vestem de vermelho para ver a estreia da turnê do cantor Jão, em São Paulo Imagem: Bruna Bento/Splash

Na ponta das filas de Cadeira Inferior e Pista, funcionários da orientação do evento faziam um jogo com os fãs: falavam uma palavra e eles tinham que cantar alguma música do Jão com ela.

Dreison Florenço, de 35 anos, que também trabalha como animador, jogou a palavra "idiota" para o público e ganhou de volta um coro cantando "Eu vou te amar como um idiota ama", da canção "Idiota", um dos maiores hits de Jão.

"Queríamos animar o pessoal, pois tem gente que está aqui desde às 7h, 8h da manhã e ainda tem muitas horas até o show", disse Florenço ao UOL.

Pulseira de letrinhas tem o nome do disco Super, do Jão Imagem: Bruna Bento/Splash

A estudante Giovanna Garita, de 18 anos, não se aventurou a chegar tão cedo, mas encarou a fila desde as 9h da manhã e estava bem perto do portão de entrada A. Ela foi a dois shows da turnê Pirata de Jão, em 2022: um no Espaço Unimed e o encerramento da turnê, no Vale do Anhangabaú, um show que angariou 50 mil fãs.

"Quando o Jão terminou esse show ele disse: 'a gente se vê no Allianz Parque'. Eu cheguei em casa e disse para a minha avó que queria o show de aniversário. Meu aniversário foi em junho, mas esperei todos esses meses para receber esse presente", disse Giovanna.

Com bandana na cabeça, fã do Jão espera para entrar no Allianz Parque, em São Paulo Imagem: Bruna Bento/Splash

A poucos minutos dos portões abrirem, a multidão começou a se agitar e entoaram diversos cantos: uma contagem regressiva, um pedido de "libera, libera" e inclusive um protesto de "injusto, injusto".

Isso porque um dos portões da Cadeira Inferior, que segundo os fãs continha a fila dos que chegaram mais tarde, foi aberto antes do daqueles que estavam na fila desde cedo.

Quando todos foram abertos, às 16h05, os fãs correram e deixaram para trás, na calçada, garrafas de água e pacotes de comida. Em meia hora, a multidão já havia entrado no estádio e quem chegava mais tarde já conseguia ingressar normalmente.

Chuva não atrapalha a selfie das pessoas no show do Jão Imagem: Bruna Bento/Splash

A rua vazia, molhada de chuva

Já dentro do estádio, os fãs aguardavam as longas cinco horas até o início do show com animação, cantando as músicas que tocavam nos alto-falantes, como "Kill Bill", da SZA, e "Why'd You Only Call Me When You're High?", do Arctic Monkeys.

Não demorou para que os primeiros sinais de chuva começassem a aparecer, por volta das 18h15. Os looks customizados foram cobertos com capas de chuva, mas alguns detalhes ainda resistiram, como a maquiagem de estrela vermelha do estudante Eduardo Matsumura Filho, de 19 anos.

Com maquiagem de estrela vermelha, o estudante Eduardo Matsumura Filho, 19, aguarda pelo show do Jão Imagem: Bruna Bento/Splash

Matsumura conheceu Jão por influência de seu namorado, desde a era Pirata, mas declara que seu disco preferido é Super. "Estou ansioso para ouvir as músicas ao vivo, acho que as batidas vão ter um efeito potente neste palco", disse ao Splash.

A estrutura do palco da Superturnê é grandiosa: grandes telões e luzes, um dragão gigante e uma passarela quadrada. Mas a característica da turnê que mais atrai os fãs é a possibilidade de viajar por todas as eras de Jão, já que segundo ele todos os discos serão revisitados (a setlist completa, porém, continua guardada a sete chaves).

"Nunca consegui ir a outro show do Jão, esse é meu primeiro. Então quero muito ouvir as músicas dele que eu gosto de outros álbuns, não só do Super", disse o técnico em administração Henrique Santos, 18.

Chuva não desanimou os amigos Henrique Santos, 18, e Cauê Almeida, 19 Imagem: Bruna Bento/Splash

Henrique chegou ao show com o amigo, o estudante Cauê Almeida, de 19 anos, por volta das 14h. Se a chuva desanimou a dupla? "Quem é fã de verdade não liga pra essas coisas", disse Henrique.

Preços das coisas

No campo, as opções de comida são um saco de pipocas (R$ 18), um cone de batatas fritas (R$ 22) e picolés (de R$ 15 a R$ 20). Nos corredores dos estádios, é possível achar também hambúrguer (R$ 30), cachorro quente (R$ 22), lanche de pernil (R$ 26), um pedaço de pizza (R$ 25) ou uma pizza inteira (R$ 68).

A água sai por R$ 8, o refrigerante por R$ 12 e a cerveja por R$ 18.

Na barraca de merch, há copos personalizados (R$ 25, R$ 50 com cordinha), pôsteres (R$ 40), ecobags, camisetas e bonés (por R$ 90 cada), cadernos (R$ 100), conjuntos de pins diversos (R$ 140), moletons (R$ 250) e jaquetas (R$ 390). Veja no Instagram do Splash UOL alguns desses produtos:

SUPERTURNÊ DO JÃO

QUANDO: hoje, 20 de janeiro, às 21h (esgotado), e amanhã, 21 de janeiro, às 20h (poucos ingressos disponíveis)

ONDE: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo 1.705 - Água Branca)

Ingressos para a turnê estão à venda na página especial do Jão na Eventim.