Enquete UOL BBB: Brother é favorito para voltar em caso de repescagem

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 (Globo) e deixou uma "vaga" no reality. Entre os participantes eliminados ou que fizeram parte do Puxadinho, um brother desponta como favorito para retornar em caso de repescagem.

O que diz a enquete

Eliminado no terceiro Paredão, Lucas Pizane é o favorito do público para retornar para a casa do BBB 24. O brother conta com 31,39% dos votos.

Thalyta aparece na segunda posição. A segunda eliminada da edição tem 23,72% da preferência do público.

Três integrantes do Puxadinho aparecem na sequência. Carolina, com 17,57%, Juliana, com 12,71%, e Jorge Mateus 4,37%, estão respectivamente em terceiro, quarto e quinto lugar.

Maycon, que carrega a marca de primeiro eliminado do BBB 24, aparece em sexto. O cozinheiro tem apenas 3,88% dos votos.

Integrantes do Puxadinho, Caio e Plínio são os menos votados pelo público. O primeiro tem 3,25%, enquanto o segundo amarga a última colocação, com 3,12%.

BBB 24 - enquete UOL: após desistência de Vanessa Lopes, quem merece voltar na repescagem? Resultado parcial Total de 8806 votos 9,55% Thalyta 26,03% Maycon 26,48% Pizane 11,95% Plínio 4,04% Jorge Mateus 2,60% Caio 7,39% Juliana 11,96% Carolina Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8806 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

