Enquete UOL BBB 24: Parcial aponta favoritismo de brother em repescagem

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 (Globo) e deixou uma "vaga" no reality. Caso a produção decida fazer uma repescagem para trazer um dos eliminados de volta, um brother desponta como favorito do público.

Na última parcial do UOL, às 14hX, Pizane aparecia como o mais votado pelo público para voltar para o BBB 24.

O que diz a enquete

Eliminado no terceiro Paredão, Lucas Pizane era o primeiro colocado na preferência do público. O brother tem 28,88% dos votos.

Na sequência aparece Thalyta, segunda eliminada da atual edição. Ela manteve a segunda posição com 17,4%.

Ex-integrante do Puxadinho, Carolina manteve o terceiro lugar. Ela tem 14% dos votos.

Plínio é a surpresa da parcial. Antes em último lugar, o brother agora aparece em quarto, com 10,71%.

Primeiro eliminado do BBB 24, Maycon conseguiu ganhar uma posição. O cozinheiro tem 10,48% e ficou em quinto lugar.

A ex-Puxadinho Juliana caiu duas posições. Na sexta colocação, a sister tem 10,63% da preferência para entrar na casa em uma possível repescagem.

Jorge Mateus e Caio seguiram com poucas chances de entrar no BBB 24. O primeiro tem apenas 4,81% dos votos, enquanto o segundo ficou na lanterna com 3,16%.

