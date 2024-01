Deniziane especula reação de Rodriguinho a punição no BBB 24: 'Ele sai'

Deniziane especulou que Rodriguinho não aceitaria o castigo do Monstro no BBB 24 (Globo). Para a sister, o músico desistiria do reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu:

A sister apontou sua impressão sobre o cantor em papo com Beatriz, Alane, Leidi e Michel.

"Quem for doido, coloca ele (no Monstro). Porque ele não vai ficar não. Ele sai", disse Deniziane.

Leidi concordou: "Ele aperta (o botão de desistência) antes de pegar a roupa".

"Vai chegar uma hora do programa que tem que participar de tudo", disse Beatriz

BBB 24 - enquete UOL: o que você achou da desistência de Vanessa Lopes no reality? Resultado parcial Total de 4149 votos 40,68% Foi o melhor para ela e sua saúde 6,31% Deveria ter ficado no jogo 53,00% Ela já deveria ter saído antes Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4149 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash