'Deixei muito mais que ele para estar aqui', diz Rodriguinho no BBB 24

Rodriguinho refletiu, na madrugada deste sábado (20), o que abdicou para estar no BBB 24 (Globo).

Ele conversou com Wanessa Camargo e Michel sobre o assunto. A cantora disse que ficou preocupada com a forma como se comunicou com Davi.

Ela se referiu a fala de Bin Laden. O funkeiro disse que Davi acreditava que nenhum Camarote deveria ganhar o programa. "Eu já fico preocupada com questões assim, quando contei para você a questão que o menino falou, eu falei: virou um telefone sem fio. Fiquei preocupada", disse.

Rodriguinho respondeu a cantora dizendo: "Você tem que falar o que foi falado", disse. Ela se preocupou se não se comunicou de forma errada com Davi.

O pagodeiro seguiu: "Você explicou, mas para mim não mudou. Uma pessoa achar que eu não posso ganhar o prêmio porque sou Camarote, me desculpa, está errado. Também deixei minha família, minhas coisas, um monte de coisa lá fora, até mais do que ele. Eu deixei muito mais do que ele para estar aqui", disse Rodriguinho.

