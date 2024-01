Deborah Secco diz que estava nua ao conhecer babá da filha: 'Esqueço roupa'

Deborah Secco, 44, revelou que realizou entrevista com uma das babás de sua filha pelada por esquecer que estava sem roupa — a atriz é mãe de Maria Flor, 8, do casamento com Hugo Moura, 33.

O que aconteceu

Atriz revelou que "desmistificou" a nudez e consegue ficar pelada em qualquer lugar. "Hoje eu venci todas as barreiras que eu tinha com a nudez, hoje eu posso ficar nua em qualquer lugar". As declarações foram feitas em recente entrevista ao PodCats.

Secco exemplificou situações em que ficou nua por esquecimento. "Eu esqueço, por exemplo, que eu tô nua e abro a porta do hotel, [falo] 'ah, desculpa' e fecho a porta. Lembro que uma das babás da Maria Flor chegou pra entrevista e ela fala [que eu estava] nua com a Maria no colo. Eu fiz a entrevista inteira sem roupa".

Deborah ressaltou que aprendeu que a nudez "é errado, que é feio e eu fui desmistificando isso em mim". "Hoje a nudez para mim foi desmistificada, eu entendo que é só um corpo, todo mundo tem igual".

No podcast, Deborah Secco também lembrou a ocasião em que precisou ficar pelada na frente de um diretor da Globo quando tinha 18 anos. Segundo contou, na época ela ainda não lidava bem com a nudez, "travou" e ficou "apavorada" com ter de se despir na frente de outras pessoas.