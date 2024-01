Colágeno e 'choquinho': os segredos de beleza de Yasmin (e quanto custam)

O corpo de Yasmin Brunet, 35, tem sido um assunto muito falado —dentro do BBB 24 e fora do reality show. Bastante treino e alguns procedimentos, como Yasmin mesma revelou, estão entre os rituais da modelo. Veja a rotina de cuidados e intervenções (e quanto isso custa):

Bioestimuladores de colágeno

Yasmin já mostrou em suas redes sociais os bastidores de uma aplicação de bioestimuladores de colágeno na região do bumbum. "Dá um up geral. E como vai produzindo colágeno por meses, nota-se o efeito ao longo do tempo, por isso é legal", disse a modelo.

Os bioestimuladores de colágeno são substâncias injetáveis que geram uma reação inflamatória que estimula a produção de colágeno, aumentando a quantidade de fibras na derme do local tratado, o que melhora a forma dos glúteos e a firmeza da pele.

Beatriz Lassance, cirurgiã plástica

O preço médio desse tratamento pode chegar a R$ 3 mil por ampola aplicada.

Yasmin Brunet treina bastante e já aplicou bioestimuladores de colágeno Imagem: @yasminbrunet no Instagram

'Choquinhos'

Na academia, Yasmin geralmente fazia musculação e depois realizava um treino com eletroestimulação. A informação é do personal trainer da modelo, Marcio Lui.

Na eletroestimulação de corpo inteiro, o aluno faz exercícios usando um colete e eletrodos espalhados pelo corpo. Eles emitem um estímulo elétrico que faz os músculos contraírem. A eletroestimulação potencializa os ganhos na região do glúteo, da parte posterior da coxa e do abdome.

Os preços da eletroestimulação variam de acordo com o estabelecimento onde é feito e o tipo de estímulo. Treinos avulsos podem custar cerca de R$ 250, segundo uma das academias que oferecem o serviço, e pacotes mensais passam de R$ 1 mil.

Sobrancelha de milhares

Procedimentos nas sobrancelhas e cílios custam mais de R$ 12,5 mil Imagem: Divulgação

Yasmin também embelezou os cílios e sobrancelhas antes de ir ao reality. Ela fez uma visita à queridinha dos famosos, a empresária Natalia Beauty, conhecida por seu atendimento personalizado e design das sobrancelhas.

O tratamento mais caro foi uma técnica de nanopigmentação, que promete tratar e estimular o crescimento das sobrancelhas. Ela é associada ao microagulhamento e à aplicação de um sérum, para corrigir falhas das sobrancelhas.

O valor fica em torno de R$ 12,5 mil e o resultado dura entre 6 a 8 meses, segundo Natalia Beauty.

Yasmin também fez hidratação de cílios, um procedimento mais barato, de R$ 440 e que dura em torno de 45 a 60 dias.