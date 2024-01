Cantor de 17 anos de Alagoas morre após parada cardiorrespiratória

O cantor Rodrigo Feitosa, conhecido como Rodriguinho, morreu na sexta-feira (19), aos 17 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. A informação foi confirmada pela prefeitura de Palmeira dos Índios, em Alagoas, cidade natal do artista.

O que aconteceu

Segundo a nota de pesar da prefeitura da cidade do Agreste do Alagoas, Rodriguinho estava internado na UTI do Hospital Regional Santa Rita em virtude de uma hemorragia digestiva.

No começo da noite de sexta-feira (19), ele estava em uma ambulância para ser transferido para a Santa de Maceió. Entretanto, o jovem artista teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

"A morte de Rodriguinho provocou forte comoção na cidade, pois ele irradiava alegria e era querido por todos. À família e amigos enlutados, prestamos os nossos sinceros sentimentos e o conforto que só Deus poder oferecer neste momento de intensa dor", publicou a prefeitura.

Rodriguinho era uma pessoa com deficiência (PCD) e estava dando os primeiros passos no mundo artístico. Ele chegou a se apresentar no telejornal AL 1, da TV Gazeta, afiliada da Globo, e cantou ao lado de nomes como Mano Walter, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Nathanzinho.

O corpo do jovem artista foi enterrado na cidade do Campo Santo Parque do Agreste, em Palmeira dos Índios, na tarde deste sábado (20).