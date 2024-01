Caetano Veloso interrompe férias radicais para show no Festival de Verão: Não resisti

Caetano Veloso interromperá suas "férias radicais" antes do esperado: um show do cantor foi anunciado para o Festival de Verão de Salvador, que acontece no domingo da semana que vem, dia 28 de janeiro.

"Para mim, de certa forma, é um presente para o povo baiano, porque todo mundo cultua esse disco que fiz em Londres, há décadas. Transa é um negócio fascinante. Fiz no Rio, fiz em São Paulo, agora estou nas minhas ‘férias radicais’ na Bahia, mas não resisti e aceitei o insistente convite de fazer o Festival de Verão", explicou em entrevista ao Jornal Nacional desde sábado, 20.

Recentemente, no último mês de dezembro, o cantor havia feito um apelo para que não lhe convidassem para quaisquer tipos de atividades, por tempo indeterminado.

O Festival de Verão, então, antecipará seu retorno aos palcos, que estava previsto somente para o mês de março, quando se apresenta em Porto Alegre. Na sequência, fará uma turnê com nove shows nos Estados Unidos que se encerra em 13 de abril de 2024. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do evento e do cantor.

Confira abaixo o line-up do Festival de Verão de Salvador:

27.01 - Sábado

PALCO CAIS

Ivete - Show Exclusivo

Ceelo Green - Atração Internacional

Baco Exu do Blues chama Psirico

Iza chama Liniker

PALCO PONTE

Carlinhos Brown & BaianaSystem

Bell Marques chama Claudia Leitte

Cabelinho chama TZ da coronel

PALCO RUA COKE STUDIO

Diggo chama Rafinha RSQ

Illy chama Dom Chicla

Pedro Pondé chama Leticia

A Dama

AFTER CAMAROTE SMIRNOFF: EM BREVE.

28.01 (Domingo)

PALCO CAIS

Teto chama Matuê

Léo Santana chama Luísa Sonza

Lulu Santos chama Gabriel O Pensador

Seu Jorge chama Mano Brown

PALCO PONTE

Gloria Groove chama Péricles

Daniela Mercury chama Ilê Aiyê e Margareth Menezes

ÀTTOOXXÁ

Thiaguinho chama Maria Rita

PALCO RUA COKE STUDIO

Tiri chama Marcia Castro

Sambaiana chama Nêssa

Filhos de Jorge

O Kannalha