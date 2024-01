BBB: Zilu Camargo chora e diz que não sabe até quando Wanessa vai aguentar

Zilu Camargo se mostrou preocupada com a filha, Wanessa, no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Zilu pareceu abalada com a desistência de Vanessa Lopes e como isso pode afetar sua filha. "Gente, vocês viram que a Vanessa apertou o botão? Eu também não tô bem, porque eu tô vendo a minha filha lá dentro e eu não sei até quando ela vai aguentar", desabafou, em story no Instagram.

"Para mim está sendo muito difícil também, eu estou deixando de assistir um pouco, até porque não estou tendo psicológico legal pra ver tudo isso. Está mexendo comigo", disse Zilu

Chorando, ela afirmou que a família é impactada pelo que acontece com os participantes. "Essa dor, essa coisa que eles sentem, as mães também sentem aqui fora. Eu não sei, essa menina [Vanessa Lopes] precisa de ajuda. Eu acho ela uma criança linda. E é isso, eu [estou] aqui com medo. Não sei como a Wanessinha está lá dentro, o psicológico dela. Não é fácil".

