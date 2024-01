BBB 24: Vinicius reflete sobre votos que recebeu no Paredão

Vinicius acredita que recebeu votos no Paredão do BBB 24 (Globo) pois sisters 'tomaram as dores' de Vanessa Lopes.

O que aconteceu?

Ele conversou com Isabelle na madrugada deste sábado (20). Vinicius foi um dos mais votados do Paredão, mas foi salvo pelo líder Matteus.

O atleta explicou para Isabelle que teve uma fala sobre Vanessa. Enquanto a influenciadora estava passando por um momento de confusão, ele disse que se tratava de um "Big choro Brasil".

Vinicius acredita que as amigas de Vanessa votaram nisso por conta disso. "A noite ela veio esclarecer. [...] A Yasmin comprou as dores pela minha fala, mas elas entenderam que minha fala foi num momento que eu tinha entendido que foi uma trairagem"

Vinicius explicou que fez o comentário pois estava incomodado com a forma como Vanessa brigou com Bin Laden. "Você vê alguém contra seu amigo Davi, tu não ia se inflamar ou ficar na fúria?".

